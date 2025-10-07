經部辦台中搶單大會 助我國業者拿下2.8億美元訂單

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應美國對等關稅與全球供應鏈重組挑戰，經濟部廣邀海外買主來台採購，2025年「Taiwan Select全球搶單大會台中場」於10月1日至2日在台中登場，吸引35國、200家買主與近600家台灣企業參與，預估促成商機達2.8億美元。

經濟部國際貿易署表示，這次媒合涵蓋機械、汽車零配件、手工具、水五金、醫療器材、綠能及資通訊等領域，透過依產業別規劃洽談，凸顯中部完整的產業鏈優勢。

貿易署指出，買主除聚焦車用電子、建材、醫材、機器人技術與消費性電子等項目外，也積極尋求太陽能與永續能源相關合作，例如日本H商積極尋求台灣車用電子與感測器合作；沙烏地阿拉伯S商因應該國主辦2030年世博龐大建設需求，來臺洽詢與我商建材及鷹架五金零配件合作機會；巴西安控龍頭G商特別來台尋找機器人技術合作，各國買主展現廣泛且多元的採購需求。

貿易署表示，會後並安排買主參訪中部及彰化等產業聚落，讓買主能掌握台灣精密加工與智慧製造技術及完整的汽車零組件供應鏈；水五金與扣件廠商展示精湛工藝與創新設計；醫材業者凸顯臨床應用與照護輔具的專業實力；綠能業者則聚焦再生能源與智慧能源管理方案。讓國際買主更深入掌握台灣產業優勢，協助我商對接全球產業供應鏈。

經濟部持續協助廠商開發多元市場，在拓展非美市場方面，其中人口逾6億的拉丁美洲是重點市場，這次共有17家拉丁美洲買主來臺，來自墨西哥、巴西及哥倫比亞等國。經濟部今年8月亦辦理「拉丁美洲拓銷團」，帶領我商赴巴西、哥倫比亞、秘魯與智利爭取訂單，並結合AI視訊媒合，創造實體與線上整合商機，全面深化與拉美市場合作。

經濟部表示，「Taiwan Select全球搶單大會」是協助廠商拓展海外市場的重要行動，透過持續邀請全球買主來台，讓企業能即時掌握商機、降低單一市場依賴及拓銷成本。下一場大會將於11月4日移師高雄舉辦，持續鏈結國際買主，開創更多合作訂單。

