快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

美國政府關門 外匯局長指信評未釋負面訊號：市場反應平穩

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行外匯局局長蔡烱民7日針對美國政府關門的風險表示，雖然歷史上確實曾出現評機構因政府關門，而將美國信評列入「負向（Negative）」，但此次並沒有信評機構有這樣的說法，整體金融市場仍維持正常運作。

目前包括標準普爾（S&P）、穆迪（Moody’s）與惠譽（Fitch）三大國際信評機構，均未針對美國釋出任何負面評等訊號。蔡烱民表示：「目前美國金融市場仍然正常運作。」

據了解，過去確實有政府關門事件引發信評機構示警，而對美國主權評等展望帶來壓力，不過此次市場氛圍明顯不同。投資人普遍認為，美國的財政體系與信用基礎依舊穩固，最終仍將化解危機。

蔡烱民表示，幾年前確實有因關門事件導致信評展望列為負向，但這次沒有看到任何類似的說法或動作，市場普遍預期最終都會順利解決。

美國 負面 央行 外匯

延伸閱讀

「川普投顧」點股成金 投資人熱搜「下一個是誰」

報告：加薩戰爭兩周年 美國援助以色列逾6600億

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

相關新聞

臨危受命代理7個月 行政院拍板李君禮接任經濟部能源署長

經濟部能源署前署長游振偉因小二甲光電弊案，遭監察院彈劾，改調參事，副署長李君禮自今年2月底臨危受命代理署長一職至今，行政...

每度4.3元光電來了！經濟部釋出36MW、4500萬度綠電 限中小企業競標

為協助中小企業購買綠電，經濟部推出「中小企業平價綠電專案」，經濟部標準局副局長謝翰璋7日宣布，彰濱產業園區標租光電案場將...

美國政府關門 外匯局長指信評未釋負面訊號：市場反應平穩

中央銀行外匯局局長蔡烱民7日針對美國政府關門的風險表示，雖然歷史上確實曾出現評機構因政府關門，而將美國信評列入「負向（N...

台灣用電遭指國安問題 卓榮泰掛保證：請台電研議公開長期供電數據

行政院長卓榮泰7日赴立院備詢時表示，目前各機組的發電量詳細資訊，每天都有列在官網上，讓大家了解每天的電力情況。對於立委要...

國際金價距4000美元僅一步之遙 法人估本月有望上看4100美元

國際金價今日盤中一度出現每英兩3977.19美元的史上新高價位，距離突破4千美元大關僅一步之遙，雖然之後金價再拉回至39...

賺得不如花得快 家庭儲蓄率下滑、醫療支出創高

台灣家庭的財務結構正悄然轉變。主計總處最新公布《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國每戶可支配所得平均數達11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。