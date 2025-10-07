美國政府關門 外匯局長指信評未釋負面訊號：市場反應平穩

中央銀行外匯局局長蔡烱民7日針對美國政府關門的風險表示，雖然歷史上確實曾出現評機構因政府關門，而將美國信評列入「負向（Negative）」，但此次並沒有信評機構有這樣的說法，整體金融市場仍維持正常運作。

目前包括標準普爾（S&P）、穆迪（Moody’s）與惠譽（Fitch）三大國際信評機構，均未針對美國釋出任何負面評等訊號。蔡烱民表示：「目前美國金融市場仍然正常運作。」

據了解，過去確實有政府關門事件引發信評機構示警，而對美國主權評等展望帶來壓力，不過此次市場氛圍明顯不同。投資人普遍認為，美國的財政體系與信用基礎依舊穩固，最終仍將化解危機。

蔡烱民表示，幾年前確實有因關門事件導致信評展望列為負向，但這次沒有看到任何類似的說法或動作，市場普遍預期最終都會順利解決。