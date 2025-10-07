美國政府關門 外匯局長指信評未釋負面訊號：市場反應平穩
中央銀行外匯局局長蔡烱民7日針對美國政府關門的風險表示，雖然歷史上確實曾出現評機構因政府關門，而將美國信評列入「負向（Negative）」，但此次並沒有信評機構有這樣的說法，整體金融市場仍維持正常運作。
目前包括標準普爾（S&P）、穆迪（Moody’s）與惠譽（Fitch）三大國際信評機構，均未針對美國釋出任何負面評等訊號。蔡烱民表示：「目前美國金融市場仍然正常運作。」
據了解，過去確實有政府關門事件引發信評機構示警，而對美國主權評等展望帶來壓力，不過此次市場氛圍明顯不同。投資人普遍認為，美國的財政體系與信用基礎依舊穩固，最終仍將化解危機。
蔡烱民表示，幾年前確實有因關門事件導致信評展望列為負向，但這次沒有看到任何類似的說法或動作，市場普遍預期最終都會順利解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言