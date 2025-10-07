快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

臨危受命代理7個月 行政院拍板李君禮接任經濟部能源署長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部能源署新任署長李君禮。聯合報系資料照
經濟部能源署新任署長李君禮。聯合報系資料照

經濟部能源署前署長游振偉因小二甲光電弊案，遭監察院彈劾，改調參事，副署長李君禮自今年2月底臨危受命代理署長一職至今，行政院今（7）日核定，由李君禮接任能源署長。

經濟部表示，李君禮擁有中國文化大學經濟學研究所碩士學位，1989年臨時公務人員高等考試經建行政類科考試及格，曾任能源委員會科長、能源局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書、副局長等職務，具備紮實的專業背景與豐富行政經驗。

經濟部表示，李君禮在職期間，曾主導「電業法」及「再生能源發展條例」的制定與後續修正推動，規劃我國智慧電網設置藍圖，並修訂電業設備設置管理相關法令，未來將借重其在能源領域的專業長才，推動能源轉型2.0、發展再生能源及強化電網韌性等重大業務。

經濟部 再生能源 行政院

