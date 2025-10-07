台灣用電遭指國安問題 卓榮泰掛保證：請台電研議公開長期供電數據

行政院長卓榮泰7日赴立院備詢時表示，目前各機組的發電量詳細資訊，每天都有列在官網上，讓大家了解每天的電力情況。對於立委要求，希望不只提供每天數據，也應該公開長期的供電情形，卓榮泰承諾，會請台電盡速研究。

民眾黨立委劉書彬質詢時提及，良好有效率的電力政策，資訊公開非常重要。卓榮泰答詢時說明，目前各個機組的發電量詳細資訊，都有列在官網上，每天都有，讓大家了解每天電力情況、供電穩定。

劉書彬認為，不只有每天供電情形，應該提供過去一段時間以來的供電情況，業者才能長期觀察用電情形能否符合需求；包括外國投資者認為，台灣的用電已經是國安問題。

經濟部長龔明鑫表示，過去的資料，其實一直都有留存，但是過去的資料怎麼呈現，要再研議。

卓榮泰表示，謝謝委員關心能源政策，如果能提供更精確、一段時間以來的數據提供民眾參考，這也是開放政府資料治理應該做的事情，將請台電盡速研究。不過，我國跟日本不是用同一個模組、軟體，所以不可能完全一樣，台灣只能用自己的方式，盡量把過去的資料讓任何人都能公開瀏覽。

劉書彬認為，今年底前應該可以完成吧，畢竟過去的資料都有保留著。

另外，劉書彬詢問，火力機組轉備用，是否有法源？龔明鑫回應，空污法就有依據。不過劉書彬認為，空污法並沒有直接的法律依據。

龔明鑫指出，興達燃煤機組，一年中可備用720小時，就是依法規定。劉書彬強調，這是行政命令，不是法律。有關興達等燃煤發電廠延役、緊急備轉，應該要有法律位階的法源依據。

卓榮泰表示，依照龔明鑫的答覆，現在是完全遵守行政命令的內容。一個備用機組何時可以啟動、何時必須啟動、一年之中可以啟動多少小時，這都是明白的規定。龔明鑫補充道，而且有規定，在空污期間不能運轉，經濟部也會遵守。

環境部長彭啟明指出，相關的現行規範有兩個，一個是興建時要通過環評決定，也一定要遵守營運規範；另一個空污法是相對的，如果是緊急備用機組，只能運作720小時，這是空污法規定的。

此外，有關能源政策2.0，卓榮泰表示，已經有規劃具體的發展方向，發展多元綠能、科技儲能、加強電網韌性，現在就是往這個方向在走。政府有政策，也有執行的期程。非核家園修法後，已經沒有時間上的限制，不過傳統核能對於未來子孫還是有很大負擔。