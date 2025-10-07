國際金價距4000美元僅一步之遙 法人估本月有望上看4100美元

國際金價今日盤中一度出現每英兩3977.19美元的史上新高價位，距離突破4千美元大關僅一步之遙，雖然之後金價再拉回至3952左右的價位，較昨日收盤價3960.41美元略低，但法人認為，以國際金價大漲的氣勢，再加上近來諸多因素會繼續推升金價，最快可能本周就破4千美元大關，甚至本月有可能看到4100美元價位。

此外，未來也有可能來到4400美元價位。法人引述BMO資本市場分析師報告指出，過去三年黃金出現空前漲勢，主要受到地緣政治與經濟動盪加劇所推動，近期又受到美國政府關門影響，美國債務問題再度成為關注焦點，因此將2025年第4季與2026年全年平均金價預測調升至每英兩3900美元與4400美元。

上週受到聯邦政府關門風波、以及美國公布的ADP就業人數大幅不如預期影響，激勵金價持續創下歷史新高，法人分析，尤其儘管短期指標KD與RSI已於超買區，但由於這些大環境的不利因素，使金價下檔買盤支撐力道不弱，持續站穩於各短中長期均線上方。

法人分析，觀察技術線型，中期指標MACD柱體於零軸之上，各短中長期均線仍呈多頭排列，為金價之後續創天價提供有力基礎，並指出，若美國政府持續停擺，川普表示將大舉裁員，市場不確定性升溫將有利於金價再創歷史新高，進而挑戰4千美元整數關卡，短線甚至有機會看到4100美元價位。

但法人也不忘提醒，由於部分聯儲官員表示通膨風險仍高，對進一步降息應採謹慎態度，若美元指數自低檔反彈，金價無法站穩3900美元之上，這時恐往下回測3850美元尋求支撐。

對於本周金價表現，法人則分析，包括8月瑞士對印度與中國的黃金出口量大幅增加、美國政府關門，及各天期均線多頭排列，為支撐金價主力因素；至於利空因素，主要來自於高金價恐影響亞洲實體黃金旺季需求，和部分聯儲官員對進一步寬鬆持謹慎態度，以及短期指標KD與RSI已位於超買區。

法人分析，根據貴金屬精煉廠Heraeus報告，儘管金價創下新高，但中國大陸與印度仍持續大量進口黃金，8月瑞士對兩國的黃金出口量大幅增加， 反應節慶與婚禮等飾金需求強勁；而高盛也指出，當傳統的股債配置難以有效防禦資產風險，建議投資人可透過黃金等商品進行配置，以對沖股票與債券部位的風險，均有利金價買盤。

道富環球投資管理黃金策略主管Aakash Doshi表示，9 月SPDR黃金ETF單月持有量雖增加35.2公噸，然整體持倉量離2020年高點仍有一段距離，因此認為投資人對黃金的持倉比重仍有成長空間，在聯準會進入寬鬆周期、美元走弱，以及全球經濟面臨許多不確定性情況下，金價漲到每英兩4千美元只是時間問題。