勞動部提醒：退休再工作 災保不可少

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

依《勞工職業災害保險及保護法》規定，已領取勞工保險老年給付再從事工作的勞工，應依規定參加勞工職業災害保險，確保其職場工作安全。

勞動部指出，依災保法第6條至第10條規定，年滿15歲以上受僱登記有案事業單位的勞工，應以其雇主為投保單位參加災保；無一定雇主或自營作業之職業工會或漁會會員，應透過所屬工、漁會加保。

勞動部提到，受僱自然人雇主勞工或實際從事勞動人員，得由其雇主或本人，透過網路或便利商店多媒體事務機等簡便方式，辦理加保，無年齡上限規定。

勞動部表示，無論已領取勞工保險老年給付，或其他社會保險養老給付後重返職場的勞工朋友，均應按其勞動關係依法參加災保，之後如遭遇職業傷病保險事故，享有各項保險給付權益，確保本人及其家屬之經濟生活安全。

勞動部強調，中高齡者或高齡者的勞動參與，是推動國家經濟發展的重要動力，而提供一個健康友善的就業環境，是政府責無旁貸的責任。

勞動部表示，災保法施行後，讓退休後再度投入職場的勞工朋友，獲得完善的工作安全保障，企業也可以有效分攤職業災害補償責任，進一步提高僱用中高齡或高齡勞工意願，有利企業經營，達到勞資雙贏的政策目的。

