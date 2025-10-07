賺得不如花得快 家庭儲蓄率下滑、醫療支出創高

台灣家庭的財務結構正悄然轉變。主計總處最新公布《113年家庭收支調查報告》顯示，2024年全國每戶可支配所得平均數達116.5萬元，年增2.5％；但消費支出平均數達88.8萬元，年增3.2％，增幅高於收入，儲蓄平均數僅小增0.4％至27.6萬元。顯示家庭「賺得不如花得快」，消費需求明顯強於儲蓄與收入成長。

家庭支出結構方面，「住宅服務、水電瓦斯及燃料」仍是最大項，占整體支出24％，其次為「食品飲料」19.8％。值得注意的是，「醫療保健」占比達14.8％，續創歷年最高紀錄，與111年持平，反映高齡化與長照需求推升家庭醫療負擔。

醫療保健類支出涵蓋藥品與保健品、門診及住院服務等，顯示家庭支出重心正從物質消費轉向健康與照護支出。政大勞工所名譽教授成之約表示，醫療保健費用攀高與人口老化密切相關，同時反映現代人對健康維持與延年益壽的重視。保健食品市場近年快速成長，從電視廣告的大量投入，即可見需求龐大。

成之約進一步分析，不僅銀髮族願意為健康投資，Z世代等年輕族群也愈來愈重視身體保養與運動習慣，健康消費出現「世代下移」趨勢。進健身房、參加運動課程的年齡層持續年輕化，反映全民對養生與健康投資意識提升。

在所得分配方面，113年全體家庭所得差距為6.14倍，較前一年略增0.02倍，吉尼係數上升至0.341，貧富差距微幅擴大。但若扣除政府移轉收支，所得差距更將放大至7.38倍。顯示各項社福補助與租稅優惠，確實發揮緩衝效果，縮小分配差距1.24倍，只是再分配效果有限。

此外，報告也指出，高所得家庭的「知識落差」正在形成，尤其是「家用電腦」與「期刊雜誌」等項目上差距明顯。全體家用電腦普及率為67％，但高所得家庭達92.5％，低所得家庭僅27.8%；全體期刊雜誌普及率為2.1％，但高所得家庭達5.2％，低所得家庭僅0.26%。社經環境與生活型態的變化，正讓家庭支出與知識投資同步分化。