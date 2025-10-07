對等關稅充電再出發參辦訓補助計畫成效不彰 勞動部放寬相關規定

為即時協助產業及國人因應美國關稅等國際情勢變化，勞動部除充電再出發計畫外，也祭出「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，但今年7月計畫上路至今，卻僅86家企業，共計515名勞工申請，實施狀況有待加強。勞動部今宣布，放寬再充電計畫勞工參訓及企業辦訓相關規定，例如取消企業辦理課程最低開班人數限制等，放寬規定將回溯至今年8月1日起適用。

勞動部本次放寬的規定包含兩大部分，首先減班休息期間，勞工上課就可請領訓練津貼每小時190元，為讓受減班影響的勞工善用空檔時間提升專業能力，本次放寬「勞工應於減班時段參訓」的限制，勞工只要在企業實施減班期間內的空檔時間，皆可參加勞動部勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程，或其他經專案認定的課程，包含勞動力發展數位服務平台所提供的各類數位課程。

另為鼓勵企業在減班休息時段投入人力培訓並維持僱用規模，再充電計畫提供企業最高達350萬元的訓練費用補助，原本規定企業辦理訓練課程需至少5人以上才能開班，考量中小企業及採輪班制的企業，常因勞工減班時段不一致而無法湊足人數開班，本次取消最低開班人數限制。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長葉良琪表示，勞工參訓後，可依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元。此外，為照顧更多勞工，針對全時工作的基層勞工，在減班前的勞工保險平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元，如受減班影響，但未有薪資差額或差額較少的情形，也可在參訓後申請訓練津貼，每月最高補助2280元。

而勞工受僱於符合「僱用安定措施」公告適用的行業，除可申請薪資差額最高7成的薪資補貼外，如同時參加再充電計畫訓練課程，還可以合併申請訓練津貼。

葉良琪舉例，勞工受僱於符合「僱用安定措施」適用行業，減班前平均月投保薪資為4萬2000元，減班後薪資為3萬2000元，減班前後的薪資差額為1萬元，最高可申請7000元薪資差額補貼，如同時參加再充電計畫，還能依實際參訓時數申請最高3000元的訓練津貼。