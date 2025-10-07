雲端大廠資本支出將持續高速成長 2025年增率達59%、2026年上看這數字
美國雲端大廠相繼調升2025年全年資本支出，摩根士丹利證券預期雲端業者的資本支出將持續高速成長，預估2025年年增率達59%，2026年則為31%。法人表示，全球科技股多頭格局可望延續，建議投資人可採定期定額方式布局美國股票基金，參與市場。
根據摩根士丹利報告指出，2026年雲端資本支出將增至5,820億美元，其中AI伺服器占整體投資比重將從2025年的50%提升至2026年的65%，推升AI相關資本支出年增率至68%，顯示市場持續看好AI半導體與硬體的成長潛力。
報告亦指出，晶圓代工業者預計於2025年生產約510萬片AI GPU，GB200／GB300 NVL72全年出貨量可望達2.76萬櫃。法人分析，隨著下游組裝業者於下半年加速量產，2026年出貨量有機會提升至6至7萬櫃，上游庫存壓力也將逐步緩解。
瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI基礎建設與終端應用發展將齊頭並進，AI半導體與硬體近期已走高，基金操作上已針對次族群結構進行調整，配置更趨平衡。除持續看好AI加速器及相關受惠供應鏈外，也聚焦於具備資料彙整與基礎架構疏通能力的業者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言