快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

雲端大廠資本支出將持續高速成長 2025年增率達59%、2026年上看這數字

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
主要雲端業者資本支出年增率概況與預估 資料來源：摩根士丹利，2025/8
主要雲端業者資本支出年增率概況與預估 資料來源：摩根士丹利，2025/8

美國雲端大廠相繼調升2025年全年資本支出，摩根士丹利證券預期雲端業者的資本支出將持續高速成長，預估2025年年增率達59%，2026年則為31%。法人表示，全球科技股多頭格局可望延續，建議投資人可採定期定額方式布局美國股票基金，參與市場。

根據摩根士丹利報告指出，2026年雲端資本支出將增至5,820億美元，其中AI伺服器占整體投資比重將從2025年的50%提升至2026年的65%，推升AI相關資本支出年增率至68%，顯示市場持續看好AI半導體與硬體的成長潛力。

報告亦指出，晶圓代工業者預計於2025年生產約510萬片AI GPU，GB200／GB300 NVL72全年出貨量可望達2.76萬櫃。法人分析，隨著下游組裝業者於下半年加速量產，2026年出貨量有機會提升至6至7萬櫃，上游庫存壓力也將逐步緩解。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI基礎建設與終端應用發展將齊頭並進，AI半導體與硬體近期已走高，基金操作上已針對次族群結構進行調整，配置更趨平衡。除持續看好AI加速器及相關受惠供應鏈外，也聚焦於具備資料彙整與基礎架構疏通能力的業者。

AI 資本支出 美國

延伸閱讀

2025~2030年全球伺服器出貨 CAGR 估5% AI 需求將刺激技術革新

三大理由 這位分析師看好輝達股價能再漲約48%

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

OpenAI簽署協議要用超微GPU…最多將持有後者10%股份 超微盤前噴24%

相關新聞

花蓮受災勞工可依法請事假 雇主不得拒絕

勞動部提醒，樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別...

雲端大廠資本支出將持續高速成長 2025年增率達59%、2026年上看這數字

美國雲端大廠相繼調升2025年全年資本支出，摩根士丹利證券預期雲端業者的資本支出將持續高速成長，預估2025年年增率達5...

堰塞湖災後請假重建家園 勞動部：雇主不得拒絕

樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別...

影／世界尊嚴勞動日 勞團呼籲政府引導企業人權發展

每年10月7日為世界尊嚴勞動日，國際工會聯合會今年提出核心議題訴求「讓民主帶來尊嚴勞動」，強調政府必須以「尊嚴勞動」為施...

世界尊嚴勞動日 勞團籲檢視捷安特等涉強迫勞動產業 杜絕強迫勞動

每年10月7日「世界尊嚴勞動日」，國際工會聯合會（ITUC）每年都會提出核心議題訴求。今年主題聚焦「讓民主帶來尊嚴勞動」...

三大趨勢支持 新興債前景俏

美國聯準會開啟降息循環，債券投資前景看好，2025年以來表現出色的新興市場債券有望更上一層樓？對此，高盛新興市場債券基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。