勞工參訓補助計畫僅86家企業申請 勞動部放寬限制

中央社／ 台北7日電

美國關稅政策導致部分產業減班休息勞動部推動勞工參訓領取津貼計畫，但僅86家申請，勞動部今天宣布放寬計畫，包含不限制勞工參訓時間及取消企業辦訓的開班人數限制。

根據勞動部10月1日公布最新數據，目前實施減班休息家數398家、人數8505人，實施仍以製造業為大宗，占總數約9成5。

為了協助受關稅影響勞工用減班休息的時間提升專業能力，勞動部有充電再出發計畫，以及「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，然而計畫從7月上路至今，僅86家515名勞工申請，其中又僅有3家企業自己辦訓，實施狀況不如預期。

勞動部今天宣布將放寬因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫，包含放寬勞工受訓時間限制，以及取消企業辦訓最低開班人數限制。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長葉良琪接受媒體聯訪說明，勞工再充電計畫過去規定，若勞工與雇主約定每週二或四減班休息，勞工就必須在每週二或每週四參訓，計畫才給予補貼。

葉良琪表示，這次放寬規定，假設勞工與雇主約定減班休息的期程是3個月、每週二或四減班休息，這樣3個月內勞工都可以自行選定空檔參加各分署自辦及委辦的在職訓練課程，或是勞動力發展數位服務平台所提供的各類數位課程。

至於企業辦訓部分，葉良琪也說，有部分中小企業反映，常因勞工減班休息時段不一致而無法湊足人數開班，原本計畫要求企業辦理訓練課程需至少5人以上才能開班，這次也取消開班人數限制，只要有1人，企業就可以辦訓並領取補助，讓企業規劃辦理訓練課程更有彈性。

葉良琪說，這次計畫修正沒有改變補貼金額，勞工參訓後可依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助新台幣1萬7210元，而針對全時工作的基層勞工，在減班前的勞工保險平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元者，若受減班影響但未有薪資差額或差額較少的情形，也可在參訓後申請訓練津貼，每月最高補助2280元。

減班休息 勞動部 投保薪資

