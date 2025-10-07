放寬勞工再充電計畫 企業辦訓取消開班人數限制

為協助協議實施減班休息的勞工與企業善用「減班休息勞工再充電計畫」，勞動部放寬再充電計畫勞工參訓及企業辦訓相關規定，並配合強化僱用安定措施，可合併請領薪資補貼，放寬的規定將回溯至2025年8月1日起適用。

勞動部說明，放寬的規定包含兩大部分：

第一、勞工參訓更方便

減班休息期間，勞工來上課，就可以請領訓練津貼每小時190元。為讓受減班影響的勞工善用空檔時間提升專業能力，本次放寬「勞工應於減班時段參訓」的限制。

勞工只要在企業實施減班期間內的空檔時間，皆可參加勞動部勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程，或其他經專案認定的課程，包含勞動力發展數位服務平台所提供的各類數位課程。

第二、企業辦訓更容易

為鼓勵企業在減班休息時段投入人力培訓並維持僱用規模，再充電計畫提供企業最高達350萬元的訓練費用補助，原本規定企業辦理訓練課程需至少5人以上才能開班。

考量現今企業規模與人力結構多元，尤其是中小企業及採輪班制的企業，常因勞工減班時段不一致而無法湊足人數開班。本次取消最低開班人數限制，企業規劃辦理訓練課程更具彈性，有效提升員工專業能力，強化企業整體競爭力。

勞動部強調，這些措施將給予減班休息勞工充足協助。勞工參訓後，可依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7,210元。

此外，為照顧更多勞工，針對全時工作的基層勞工，在減班前的勞工保險平均月投保薪資介於2萬8,590元至3萬300元，如受減班影響，但未有薪資差額或差額較少的情形，也可在參訓後申請訓練津貼，每月最高補助2,280元。

勞工受僱於符合「僱用安定措施」公告適用的行業，除可申請薪資差額最高7成的薪資補貼外，如同時參加再充電計畫訓練課程，還可以合併申請訓練津貼。

舉例來說，勞工受僱於符合「僱用安定措施」適用行業，減班前平均月投保薪資為4萬2,000元，減班後薪資為3萬2,000元，減班前後的薪資差額為1萬元，最高可申請7,000元薪資差額補貼。如同時參加再充電計畫，還能依實際參訓時數申請最高3,000元的訓練津貼。

也就是說，因為減班休息期間，該勞工短少的薪資，透過勞動部的薪資差額補助和訓練津貼可以補足。

勞動部表示，由於每位勞工的減班休息條件、每月薪資差額及申請各項計畫的時間點皆有所差異，可能影響合併申領的實際金額。如有相關疑問，建議可直接洽詢勞動力發展署所屬各分署，將由專人提供諮詢服務。

勞動部說明，此次放寬再充電計畫勞工參訓及企業辦訓相關規定，期望幫助勞工在減班期間穩定收入、提升專業能力，也讓企業能彈性安排訓練時段，達到人力資源永續經營，進一步促進產業發展與就業市場穩定。