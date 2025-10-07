快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

聽新聞
0:00 / 0:00

堰塞湖災後請假重建家園 勞動部：雇主不得拒絕

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創當地，許多淤泥夾雜垃圾仍待清除。圖／聯合報系資料照片
花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創當地，許多淤泥夾雜垃圾仍待清除。圖／聯合報系資料照片

樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別休假；勞工的家庭成員於災害發生後有親自照顧的需求時，得依性別平等工作法規定請家庭照顧假，雇主不得拒絕或為任何不利處分。

勞動部表示，花蓮地區災區勞工為清理家園，可依法向雇主請事假，1年可以請14日，勞工也可以與雇主協商排定特別休假，雇主不得拒絕或影響全勤獎金。

另外，勞工的家庭成員在災害發生後，有需要勞工親自照顧的需求時，得依性別平等工作法規定向雇主請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，全年可以請7日，雇主不得因勞工請家庭照顧假視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

勞動部呼籲，天然災害不可預期，如勞工依法請假日數已用完，仍有清理家園或照顧受災家人需求時，雇主應體諒與照扶勞工，與勞工協商優於法令相關方案，例如延長事假、家庭照顧假或留職停薪新等，協助勞工盡快恢復家園。

延伸閱讀

全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世

政院不排除另提堰塞湖特別條例 但盼朝野有加速共識

雇主幫排班勞工投保 留意規定

相關新聞

花蓮受災勞工可依法請事假 雇主不得拒絕

勞動部提醒，樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別...

雲端大廠資本支出將持續高速成長 2025年增率達59%、2026年上看這數字

美國雲端大廠相繼調升2025年全年資本支出，摩根士丹利證券預期雲端業者的資本支出將持續高速成長，預估2025年年增率達5...

對等關稅充電再出發參辦訓補助計畫成效不彰 勞動部放寬相關規定

為即時協助產業及國人因應美國關稅等國際情勢變化，勞動部除充電再出發計畫外，也祭出「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再...

堰塞湖災後請假重建家園 勞動部：雇主不得拒絕

樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別...

影／世界尊嚴勞動日 勞團呼籲政府引導企業人權發展

每年10月7日為世界尊嚴勞動日，國際工會聯合會今年提出核心議題訴求「讓民主帶來尊嚴勞動」，強調政府必須以「尊嚴勞動」為施...

世界尊嚴勞動日 勞團籲檢視捷安特等涉強迫勞動產業 杜絕強迫勞動

每年10月7日「世界尊嚴勞動日」，國際工會聯合會（ITUC）每年都會提出核心議題訴求。今年主題聚焦「讓民主帶來尊嚴勞動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。