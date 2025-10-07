快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

影／世界尊嚴勞動日 勞團呼籲政府引導企業人權發展

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
每年10月7日為世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線、立法委員范雲（中）及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同舉辦記者會，呼籲政府應透過「企業與人權國家行動計畫」的更新，具體提出包括企業人權盡職調查及解決跨國人權爭議的國家聯絡點等政策規畫。記者許正宏／攝影
每年10月7日為世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線、立法委員范雲（中）及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同舉辦記者會，呼籲政府應透過「企業與人權國家行動計畫」的更新，具體提出包括企業人權盡職調查及解決跨國人權爭議的國家聯絡點等政策規畫。記者許正宏／攝影

每年10月7日為世界尊嚴勞動日，國際工會聯合會今年提出核心議題訴求「讓民主帶來尊嚴勞動」，強調政府必須以「尊嚴勞動」為施政核心，並捍衛勞工結社與參與自由、公正代表和協商機制以落實尊嚴勞動。台灣勞工陣線、立法委員范雲及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同舉辦記者會，呼籲政府應透過「企業與人權國家行動計畫」（NAP）的更新，並具體提出包括企業人權盡職調查（HRDD）及解決跨國人權爭議的國家聯絡點（NCP）等政策規畫，以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動，讓民主帶來尊嚴勞動提升勞工對話能力。

每年10月7日為世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線、立法委員范雲（中）及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同舉辦記者會，呼籲政府以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動，讓民主帶來尊嚴勞動，提升勞工對話能力。記者許正宏／攝影
每年10月7日為世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線、立法委員范雲（中）及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同舉辦記者會，呼籲政府以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動，讓民主帶來尊嚴勞動，提升勞工對話能力。記者許正宏／攝影

延伸閱讀

世界尊嚴勞動日 勞團籲檢視捷安特等涉強迫勞動產業 杜絕強迫勞動

凌濤：劉世芳「呵呵呵呵」被范雲證實 內政部要法辦自己？

「為下一代而戰連線」范雲公布13大優先法案

教師節前夕…范雲：感謝教師就要讓教師安心 續推改善工作環境

相關新聞

花蓮受災勞工可依法請事假 雇主不得拒絕

勞動部提醒，樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別...

雲端大廠資本支出將持續高速成長 2025年增率達59%、2026年上看這數字

美國雲端大廠相繼調升2025年全年資本支出，摩根士丹利證券預期雲端業者的資本支出將持續高速成長，預估2025年年增率達5...

對等關稅充電再出發參辦訓補助計畫成效不彰 勞動部放寬相關規定

為即時協助產業及國人因應美國關稅等國際情勢變化，勞動部除充電再出發計畫外，也祭出「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再...

堰塞湖災後請假重建家園 勞動部：雇主不得拒絕

樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別...

影／世界尊嚴勞動日 勞團呼籲政府引導企業人權發展

每年10月7日為世界尊嚴勞動日，國際工會聯合會今年提出核心議題訴求「讓民主帶來尊嚴勞動」，強調政府必須以「尊嚴勞動」為施...

世界尊嚴勞動日 勞團籲檢視捷安特等涉強迫勞動產業 杜絕強迫勞動

每年10月7日「世界尊嚴勞動日」，國際工會聯合會（ITUC）每年都會提出核心議題訴求。今年主題聚焦「讓民主帶來尊嚴勞動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。