影／世界尊嚴勞動日 勞團呼籲政府引導企業人權發展
每年10月7日為世界尊嚴勞動日，國際工會聯合會今年提出核心議題訴求「讓民主帶來尊嚴勞動」，強調政府必須以「尊嚴勞動」為施政核心，並捍衛勞工結社與參與自由、公正代表和協商機制以落實尊嚴勞動。台灣勞工陣線、立法委員范雲及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同舉辦記者會，呼籲政府應透過「企業與人權國家行動計畫」（NAP）的更新，並具體提出包括企業人權盡職調查（HRDD）及解決跨國人權爭議的國家聯絡點（NCP）等政策規畫，以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動，讓民主帶來尊嚴勞動提升勞工對話能力。
