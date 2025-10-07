世界尊嚴勞動日 勞團籲檢視捷安特等涉強迫勞動產業 杜絕強迫勞動

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣勞工陣線、立法委員范雲國會辦公室及台灣跨國勞動監察今共同召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會，呼籲政府以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動。記者李柏澔／攝影
每年10月7日「世界尊嚴勞動日」，國際工會聯合會（ITUC）每年都會提出核心議題訴求。今年主題聚焦「讓民主帶來尊嚴勞動」，杜絕強迫勞動等負面作為。勞團呼籲，政府應盡速啟動「企業與人權國家行動計畫」更新程序，並針對可能涉及強迫勞動風險的產業及聘僱方式進行全面檢視。

台灣勞工陣線、立法委員范雲國會辦公室及台灣跨國勞動監察（TTNC Watch）今共同召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會，呼籲政府應透過「企業與人權國家行動計畫」（NAP）的更新，並具體提出包括企業人權盡職調查（HRDD）及解決跨國人權爭議的國家聯絡點（NCP）等政策規畫，以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動。

范雲表示，近期台灣知名自行車大廠「巨大公司」因被美國海關暨邊境保護局（CBP）指控其產品涉入強迫勞動問題，遭下令暫扣，這是台灣首例製造業被美方以強迫勞動為由採取貿易限制行動，顯示台灣在供應鏈與國際人權責任上的薄弱。已提出職業安全衛生法修法草案，明確將直場霸凌定義回歸行為、增設再申訴機制，盼保障勞工不再求助無門。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，日前美國海關以強迫勞動證據對捷安特發布暫扣令，禁止其產品進入美國市場，顯示台灣移工制度中的歧視與壓迫問題已引發國際關注。且若連適用勞基法的產業移工都被認定成為強迫勞動的受害者，完全被排除於勞動法規之外的遠洋漁工等，其勞動處境更應受到正視與追究。

台灣勞工陣線資深研究員孫友聯指出，長期以來台灣工會組織率偏低，且大部份核心產業及廣大中小企業並無工會，而根據勞陣的問卷調查，發現許多台灣企業在辨識強迫勞動風險，以及在移工聘僱制度 落實公平招募與「零付費政策」等面向存在重大盲點與認知嚴重不足，呼籲政府啟動NAP更新程序，並明訂各項法制的立法期程，但迄今仍未得到政府的具體回應。

本次記者會各方提出以下訴求與具體建議，包含行政院與相關部會盡速成立跨部會工作小組，公開規畫並宣布NAP更新時程；政府應盡速提出企業人權盡職調查政策，明定大型企業在其供應鍵中應負的人權畫職調查義務、風險評估程序、青任追溯機制與罰則規定。

此外，應針對可能涉及強迫勞動風險的產變及聘僱方式進行全面檢視，並提出明確參考指標，強化政府及企業對強迫勞動風險監檢能量；另應建立國家聯絡點機制作為國內跨國企業人權爭議處理窗口，並保障利益關係人提出申訴的正當程序與救濟機制。

捷安特 巨大

