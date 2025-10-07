花蓮災後重建在野要要求編特別預算 卓揆表達政院立場

花蓮災後重建預算，在野希望能夠另外再提出特別條例編列預算，對此，行政院長卓榮泰今（7）日表示，行政院立場是希望能夠用最快、最有效率的方式計算出合適的整個需要災後復原所有的經費。若能夠透過現行的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」予以修正或是追加，那是最快的，但政院也從會排除任何方式，並樂於與國會討論。

卓榮泰今日赴立法院施政報告並備詢前接受媒體聯訪時對於花蓮災後重建預算表示，行政院一向的立場是希望能夠用最快、最有效率的方式，而且能夠計算出合適的整個需要災後復原所有的經費。

如果能夠透過現行的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」予以修正或是追加，那是最快的，但行政院從來沒有排除過任何的方式，只要大家跟國會也認為哪一個方式能夠最快、最好，我們馬上就可以用，行政院也樂於討論，但是還是一個原則：儘快地讓災區恢復生活秩序，必須用最快的效率跟最快的時間，把所有的經費籌措完畢，全力的投入。

此外，他也提到，一位來自桃園的志工朋友，平日是挖土機老闆，日前前往花蓮協助清理淤泥，不幸感染敗血症離世。他深感遺憾，並致上最高敬意與慰問。他再次呼籲所有前往花蓮的志工，一定要做好自身防護，並先行了解志工登記與服務據點資訊。中央與地方的醫療服務站也須加強支援，讓志工一旦出現不適或受傷，能及時獲得治療與防護。

至於有關藍白黨團不滿政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬在今天對「總預算案」提出覆議。

卓榮泰則表示，政府對國軍的各項待遇是逐年在提升，像今年的追加預算也編訂了59.5億（元），那麼常年來看，一整年也增加了比過去200多億（元）的預算來增進軍人的各項福利，同時對志願役以及很多的戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務也紛紛給予加給。

這是政府每年一定在做也一定會做的事情，但希望對各個，包括軍公教人員的福利要有一種衡平性，而且要考慮到整個（政府）的財政能力互相能夠平衡的狀況底下，還是願意積極的來對於包括軍公教人員，乃至於勞動部在討論最低工資的時候，能夠提升全國國人的收入。

卓榮泰也說，但是，依照釋字第264號的解釋，當立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，而沒有徵詢、而沒有指出相關預算的來源的時候，在歷次的行政院跟立法院的關係，已經看到了，政院也秉持這樣的原則。

卓榮泰強調，行政院願意在提出了釋憲之後，在大法官會議做出合憲與否的情況底下，用這個結論來做未來的施政的方向。合憲就編；不合憲當然就不編。如果合憲編也可以追溯，那這個情況已經非常清楚，政院沒有在對警消人員的各項福利做任何的忽視，他也希望立法院跟行政院能夠再來討論這個事情。

但因為這個禮拜跟上個禮拜，大家還是全力在救災，並沒有時間來針對這個事情做更多的討論，往後還有時間，他也請立法院長韓國瑜能夠出來主持會議，共同協商。