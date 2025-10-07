快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

三大趨勢支持 新興債前景俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類債種比較(資料來源：Bloomberg， JPM， Barclays，Citi Group，高盛資產管理，2025/08/31)
各類債種比較(資料來源：Bloomberg， JPM， Barclays，Citi Group，高盛資產管理，2025/08/31)

美國聯準會開啟降息循環，債券投資前景看好，2025年以來表現出色的新興市場債券有望更上一層樓？對此，高盛新興市場債券基金經理人胡璋健(Leo Hu)表示，新興債市在「資金從DM(成熟市場)轉向EM(新興市場)」、「追求收益」以及「信評提升」的三大趨勢支持下，前景持續看好。

胡璋健指出，今年成熟市場不確定性與波動度升高，因此，投資人開始採取分散投資以降低風險的作法，部分資金自今年初開始從成熟市場移出並轉進新興市場，預計這股從DM轉到EM的資金潮仍將延續。

有利新興債市的第二個趨勢是追求收益(Search for Yield)，隨著聯準會進入降息循環，希望提升債券收益的投資人尋找殖利率較高的債券，新興美元主權債目前到期殖利率(YTM)為7.04%，邊境市場債的到期殖利率更高達10.14%，成為投資人的投資選擇之一。

第三個趨勢是新興國家的信評調升，新興國家的財政持續改善，負債比穩定且較已開發國家低，2024年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評兩次；巴拉圭、亞塞拜然、阿曼由非投資等級升至投資等級，被稱為明日之星(Rising Star)；迦納則因債務重組順利而得以恢復信評，新興市場債券持續增強的基本面亦成為吸引投資者的一大誘因。

技術面亦有利新興債市。胡璋健指出，在經歷多年資金流出後，全球投資人在新興市場債券的部位相對偏低，自2021年以來，整體新興市場債券基金淨流出金額達1,600億美元；不過，截至2025年9月11日，新興市場債券基金已連續21周出現淨流入，其中美元債資金流入量為近一年新高水準，一反過去三年的情況，2025年初至今，新興市場債券基金共流入564億美元。由於市場流動性充裕，以及投資人尋求分散配置的動機，可能推動新興市場資產的配置比例上升。

根據歷史經驗，美國的降息循環對新興市場美元主權債普遍具有正面影響，以2001年美國非經濟衰退的降息循環為例，當時新興美元主權債累積報酬率達48%。目前美國就業市場雖有降溫跡象，但整體經濟表現並不差，若美國經濟能保持韌性，未來新興美元主權債的表現值得期待。惟個別新興市場體質強弱有別，藉由專業投資團隊的深入分析，將有助於掌握投資契機並降低風險。

新興市場 債券

延伸閱讀

Fed施密德：通膨仍高 利率應傾向抑制需求成長

Fed 降息 銀行股受惠大

新興市場Q4展望樂觀

受惠降息行情 兼具低波、收益特質 短天期債ETF錢景亮

相關新聞

三大趨勢支持 新興債前景俏

美國聯準會開啟降息循環，債券投資前景看好，2025年以來表現出色的新興市場債券有望更上一層樓？對此，高盛新興市場債券基金...

攻台親俄駭客才被歐洲破獲 餘毒又盯上國內傳產、醫院

親俄駭客NoName057在2024年9月盯上台灣，運用DDoS（分散式阻斷服務）癱瘓台灣部分政府、金融機構網站；時隔一年，NoName57雖在今年7月的「Eastwood」掃蕩行動中，被歐洲刑警組織破獲，然而，執法組織的行動卻引點燃親俄駭客怒火，另組報復性同盟Z-Pentest Alliance發起反制行動攻擊西方國家。不幸的是，台灣也因此受害，除了傳產企業受影響之外，據了解，連南部教學大學醫院都受害。

五接補件 可望重啟環評

攸關中部供電、供氣的第五天然氣接收站（五接）環評案，經濟部已完成補件，時隔四年，近期可望重啟環評初審。

立法院預算中心：台灣資安警訊 人才、錢財都缺

立法院預算中心最新報告指出，隨著量子運算與人工智慧（AI）快速發展，資安威脅日益嚴峻，台灣正面臨資安人才缺口、資安預算減...

志聖攜G2C+聯盟夥伴首度鳳凰城參展 台設備躍國際舞台

志聖工業（2467）攜手G2C+聯盟夥伴前進鳳凰城參展SEMICON West 。志聖今日說明，攜手均豪（5443）與均...

傳產員工想兼外送員 他嘆公司受關稅影響自己中年有家庭

台中一名傳產公司員工上網說，最近他公司受美國關稅影響，訂單大減，他已是中年有家庭要照顧，打算兼職當外送員，公司也贊成，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。