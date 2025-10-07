三大趨勢支持 新興債前景俏

美國聯準會開啟降息循環，債券投資前景看好，2025年以來表現出色的新興市場債券有望更上一層樓？對此，高盛新興市場債券基金經理人胡璋健(Leo Hu)表示，新興債市在「資金從DM(成熟市場)轉向EM(新興市場)」、「追求收益」以及「信評提升」的三大趨勢支持下，前景持續看好。

胡璋健指出，今年成熟市場不確定性與波動度升高，因此，投資人開始採取分散投資以降低風險的作法，部分資金自今年初開始從成熟市場移出並轉進新興市場，預計這股從DM轉到EM的資金潮仍將延續。

有利新興債市的第二個趨勢是追求收益(Search for Yield)，隨著聯準會進入降息循環，希望提升債券收益的投資人尋找殖利率較高的債券，新興美元主權債目前到期殖利率(YTM)為7.04%，邊境市場債的到期殖利率更高達10.14%，成為投資人的投資選擇之一。

第三個趨勢是新興國家的信評調升，新興國家的財政持續改善，負債比穩定且較已開發國家低，2024年以來新興主權債信評上修動能逐漸轉強，權值國家土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評兩次；巴拉圭、亞塞拜然、阿曼由非投資等級升至投資等級，被稱為明日之星(Rising Star)；迦納則因債務重組順利而得以恢復信評，新興市場債券持續增強的基本面亦成為吸引投資者的一大誘因。

技術面亦有利新興債市。胡璋健指出，在經歷多年資金流出後，全球投資人在新興市場債券的部位相對偏低，自2021年以來，整體新興市場債券基金淨流出金額達1,600億美元；不過，截至2025年9月11日，新興市場債券基金已連續21周出現淨流入，其中美元債資金流入量為近一年新高水準，一反過去三年的情況，2025年初至今，新興市場債券基金共流入564億美元。由於市場流動性充裕，以及投資人尋求分散配置的動機，可能推動新興市場資產的配置比例上升。

根據歷史經驗，美國的降息循環對新興市場美元主權債普遍具有正面影響，以2001年美國非經濟衰退的降息循環為例，當時新興美元主權債累積報酬率達48%。目前美國就業市場雖有降溫跡象，但整體經濟表現並不差，若美國經濟能保持韌性，未來新興美元主權債的表現值得期待。惟個別新興市場體質強弱有別，藉由專業投資團隊的深入分析，將有助於掌握投資契機並降低風險。