國泰投顧：各國政策助力及AI續航 正面看待第4季

美國與多國(包括歐盟、日本)陸續達成貿易協定，對中國商品徵收高關稅的寬限期再延長90天，大幅緩解對等關稅引起的通膨與經濟疑慮。國際貨幣基金組織(IMF)據此於7月發布《世界經濟展望》，上調2025年、2026年全球GDP預期至3.0%、3.1% 。

統計過往30年，不論是成熟股市或是新興股市，第4季股市平均表現上漲近5% ，明顯優於其他三季，具季節性效應。展望第四季，主要國家祭出財政刺激政策提振內需、聯準會重啟降息周期及AI 題材持續發酵推動企業成長等三大要素可望支撐全球股市行情。

三大要素驅動第4季行情：全球財政政策、聯準會降息與 AI 市場加速擴張

國泰投顧認為支撐今年第4季行情有三大要素：一、主要國家包含美國、歐洲、中國大陸及印度，紛紛推出財政刺激措施支持內需，如美國推動大而美法案(OBBBA)、歐盟祭出《重建2030》計劃、大陸施行「以舊換新」及「反內捲」政策，以及內需國家如印度簡化商品與服務稅(GST)等，旨在提升消費與企業投資動能，可望帶動經濟成長；二、美國8月非農就業數據遠低於預期，就業數據疲軟引發市場對於經濟降溫的擔憂，聯準會於9月17日降息一碼，繼2024年12月以來再次降息。根據歷史統計，當聯準會重新啟動降息周期且當時未發生經濟衰退時，全球股市後1年後平均可上漲17.30% ；三、因應AI應用需求提升，大型雲端業者(Hyperscalers)持續挹注資本支出，AI相關企業獲利明顯優於非AI企業，在美中兩國科技競爭加劇之際，未來該趨勢預期將持續，至2030年全球AI市場可望成長至1.2兆美元規模 。

第4季多元資產佈局策略：經濟穩定之際掌握成長契機

目前主要國家經濟基本面無虞，AI持續提振市場情緒，進而推升全球股市。展望2025、2026年，標普500大型企業獲利動能有望延續，其中以成長股漲勢最佳，預估每股盈餘成長率分別為19.05%、18.17% ，為美股增添上漲動能。

歐洲方面，美歐關稅大致底定，企業展望改善，隨歐盟與德國財政政策逐步發酵，預計2026年、2027年經濟成長率分別為1.1%與1.5% ，經濟轉好之際有利於景氣循環類股表現，建議關注具備成長潛力的成長股及非必需消費類股，當歐洲央行(ECB)降息近尾聲時，非必需消費類股1年後平均可上漲25.69% 。

亞洲地區則聚焦重拾市場目光的大陸，以及經濟成長與企業獲利成長扎實的印度。大陸DeepSeek推出新型模型、阿里巴巴與百度著手研發AI晶片 ，顯示大陸在人工智慧領域有所突破，加上大陸官方祭出「反內捲」政策削減產能過剩，市場預期有助於重振經濟，外資連續三周流入大陸ETF ，有望支撐後續股市表現。印度方面，儘管面臨高達50%的關稅衝擊，作為內需導向型經濟體，其消費在國內生產總值中占比約56.1% ，在中央與各州政府推動補貼計畫下，預期2026年消費刺激規模達10.8兆盧比，較2024年成長38.46% 。同時，企業獲利率(profit margin)預計自2025年的12.90%成長至2026年的13.50% ，在政策支持及企業獲利逐步成長下，看好印度中長期成長機會。