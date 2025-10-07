五接補件 可望重啟環評

攸關中部供電、供氣的第五天然氣接收站（五接）環評案，經濟部已完成補件，時隔四年，近期可望重啟環評初審。

經濟部上月公布2024年全國電力資源供需報告，在新擴建天然氣接受站部分，台電將規劃台中港天然氣接收站（五接）達到供氣安全目的。時隔四年，「台中港外港區擴建計畫（第一期）」日前完成補件，預料五接近期進行初審，對未來穩定中部地區燃氣發電將有助益。

配合2025燃氣發電占比達五成目標、降低空汙，調整港埠政策，完成外廓堤及卸收碼頭提供LNG船舶進出安全性與靜穩度，讓燃氣機組順利發電，台灣港務公司與台電推動「台中港外港區擴建計畫（第一期）」。

經濟部資料顯示，目前全台規劃七處天然氣接收站，由中油主導開發的一接（中油永安）、二接（中油台中）、三接（中油觀塘）、七接（中油洲際）已通過環評興建中或使用中；台塑開發的六接（台塑麥寮）也正在興建，台電開發的四接（台電協和）已通過環評，五接（台電台中港）仍卡關。

五接環評在2021年3月底完成第一次初審後，委員要求補充多項生態、海域施行工法、營運期間船舶管理、填海造地工程計畫等說明，但後續經多次展延補件，終於在今年8月底順利交稿。

台中港務公司找出最佳港型、大幅減少對白海豚衝擊，經完成測試後送件，五接終於有進展，預料將持續推進減煤增氣的能源轉型政策目標。