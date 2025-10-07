立法院預算中心：台灣資安警訊 人才、錢財都缺

如果你是一名作者，某天發現AI在生成小說時幾乎逐字重現了你的書，你能索賠多少？在美國，Anthropic因類似爭議付出15億美元天價和解，卻也凸顯出台灣的困境，創作者拿不到補償，新創也被規範壓死，市場太小，誰能替台灣找出路？

