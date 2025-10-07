立法院預算中心：台灣資安警訊 人才、錢財都缺
立法院預算中心最新報告指出，隨著量子運算與人工智慧（AI）快速發展，資安威脅日益嚴峻，台灣正面臨資安人才缺口、資安預算減少兩大挑戰，亟需強化防護與人力培育，儘速完備法制，建構完善的資安環境。
報告指出，全球產業快速導入AI應用，資安風險隨之上升。生成式AI雖然能夠提高效率，但也屢傳資料外洩案例，顯示AI模型若未妥善管理訓練與資料，將增加外洩風險。
另方面，量子運算突破更引起國際關注，其特性可能快速破解傳統加密方式，對金融、醫療等資安構成威脅。隨著網攻加劇，政府與企業對資安專業人才需求持續增長。此外，中央政府資安預算呈現回落趨勢。回顧近四年，2022年約8.3億元、2023年10.2億元，2024年增至12.1億元達到高峰後，今年卻縮減至11.4億元。
預算中心報告提醒，數發部核心業務多聚焦於數位韌性、數位經濟與打詐，資安僅占部分篇幅；現行《資安法》主要規範公部門與特定非公務機關，多數企業未被涵蓋，恐導致全民資安意識與社會防禦韌性不足。
