立法院預算中心：台灣資安警訊 人才、錢財都缺

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
立法院預算中心最新報告指出，隨著量子運算與人工智慧（AI）快速發展，資安威脅日益嚴峻，台灣正面臨資安人才缺口、資安預算減少兩大挑戰。圖／AI生成
立法院預算中心最新報告指出，隨著量子運算與人工智慧（AI）快速發展，資安威脅日益嚴峻，台灣正面臨資安人才缺口、資安預算減少兩大挑戰。圖／AI生成

立法院預算中心最新報告指出，隨著量子運算與人工智慧（AI）快速發展，資安威脅日益嚴峻，台灣正面臨資安人才缺口、資安預算減少兩大挑戰，亟需強化防護與人力培育，儘速完備法制，建構完善的資安環境。

報告指出，全球產業快速導入AI應用，資安風險隨之上升。生成式AI雖然能夠提高效率，但也屢傳資料外洩案例，顯示AI模型若未妥善管理訓練與資料，將增加外洩風險。

另方面，量子運算突破更引起國際關注，其特性可能快速破解傳統加密方式，對金融、醫療等資安構成威脅。隨著網攻加劇，政府與企業對資安專業人才需求持續增長。此外，中央政府資安預算呈現回落趨勢。回顧近四年，2022年約8.3億元、2023年10.2億元，2024年增至12.1億元達到高峰後，今年卻縮減至11.4億元。

預算中心報告提醒，數發部核心業務多聚焦於數位韌性、數位經濟與打詐，資安僅占部分篇幅；現行《資安法》主要規範公部門與特定非公務機關，多數企業未被涵蓋，恐導致全民資安意識與社會防禦韌性不足。

資安 AI

延伸閱讀

超車 Google 頂尖對手 騰訊文生圖模型功能稱冠

AI 火熱帶動資金需求 國銀六大產業放款大成長

數位防火牆／捍衛資安 動態機制迎戰深偽

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

相關新聞

五接補件 可望重啟環評

攸關中部供電、供氣的第五天然氣接收站（五接）環評案，經濟部已完成補件，時隔四年，近期可望重啟環評初審。

立法院預算中心：台灣資安警訊 人才、錢財都缺

立法院預算中心最新報告指出，隨著量子運算與人工智慧（AI）快速發展，資安威脅日益嚴峻，台灣正面臨資安人才缺口、資安預算減...

志聖攜G2C+聯盟夥伴首度鳳凰城參展 台設備躍國際舞台

志聖工業（2467）攜手G2C+聯盟夥伴前進鳳凰城參展SEMICON West 。志聖今日說明，攜手均豪（5443）與均...

傳產員工想兼外送員 他嘆公司受關稅影響自己中年有家庭

台中一名傳產公司員工上網說，最近他公司受美國關稅影響，訂單大減，他已是中年有家庭要照顧，打算兼職當外送員，公司也贊成，他...

關稅、無薪假衝擊 傳產大廠允許員工兼職跑外送

美國對等關稅直接衝擊工具機、水五金、塑橡膠等傳統產業出口，經濟部將調整策略全力衝海外拓銷，明年包括韌性條例及推廣貿易基金，合計將有逾百億元海外拓銷經費。但遠水救不了近火，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，因工廠放無薪假，勞工只有兼職外送謀生，且人數有增加趨勢。

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

如果你是一名作者，某天發現AI在生成小說時幾乎逐字重現了你的書，你能索賠多少？在美國，Anthropic因類似爭議付出15億美元天價和解，卻也凸顯出台灣的困境，創作者拿不到補償，新創也被規範壓死，市場太小，誰能替台灣找出路？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。