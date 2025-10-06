傳產員工想兼外送員 他嘆公司受關稅影響自己中年有家庭

台中一名傳產公司員工上網說，最近他公司受美國關稅影響，訂單大減，他已是中年有家庭要照顧，打算兼職當外送員，公司也贊成，他「懇請」外送員前輩提供意見；台中一名傳產業老闆說，同業這種作法可以理解，但這種事只能做，最好不要明講。

這名傳產員工說，他在傳產業多年，最近公司受到關稅影響，訂單大減，他沒有餐飲經驗，自己已40多歲，兼職不好找，才想試試外送兼職，因為有家庭要照顧，假日不能接單，打算平常上班日的晚上兼跑外送。

他說自己住在台中市東區，希望兼跑外送時間是周一到周五晚上6點到9點，不能送太晚，因為隔天還要上班，他問這種兼差時間，一個月可賺一萬元嗎？許多網友提醒他，外送時間彈性，但還有機車耗材油費等成本，而且騎機車外送途中，如果發生車禍會影響他正職工作，也要三思。

另一名網友回應這名傳產員工，他也是兼職外送，一周大約跑8小時，一周休3天正職時兼外送，大約一個月賺一萬。

台中一名傳產老闆說，傳產業都受到美國關稅影響，他聽到很多業者已實施無薪假因應，他的公司目前還可讓員工正常上班，但未來如何無法預期；他說傳產老闆同意員工兼職外送工作，這是體諒員工收入減少，可以理解，但這種事只能做，最好不要明講。