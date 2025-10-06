快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

聽新聞
0:00 / 0:00

傳產員工想兼外送員 他嘆公司受關稅影響自己中年有家庭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
外送員就業人口多，專職和兼職都有，平台會選出優秀外送員。圖／本報資料照片
外送員就業人口多，專職和兼職都有，平台會選出優秀外送員。圖／本報資料照片

台中一名傳產公司員工上網說，最近他公司受美國關稅影響，訂單大減，他已是中年有家庭要照顧，打算兼職當外送員，公司也贊成，他「懇請」外送員前輩提供意見；台中一名傳產業老闆說，同業這種作法可以理解，但這種事只能做，最好不要明講。

這名傳產員工說，他在傳產業多年，最近公司受到關稅影響，訂單大減，他沒有餐飲經驗，自己已40多歲，兼職不好找，才想試試外送兼職，因為有家庭要照顧，假日不能接單，打算平常上班日的晚上兼跑外送。

他說自己住在台中市東區，希望兼跑外送時間是周一到周五晚上6點到9點，不能送太晚，因為隔天還要上班，他問這種兼差時間，一個月可賺一萬元嗎？許多網友提醒他，外送時間彈性，但還有機車耗材油費等成本，而且騎機車外送途中，如果發生車禍會影響他正職工作，也要三思。

另一名網友回應這名傳產員工，他也是兼職外送，一周大約跑8小時，一周休3天正職時兼外送，大約一個月賺一萬。

台中一名傳產老闆說，傳產業都受到美國關稅影響，他聽到很多業者已實施無薪假因應，他的公司目前還可讓員工正常上班，但未來如何無法預期；他說傳產老闆同意員工兼職外送工作，這是體諒員工收入減少，可以理解，但這種事只能做，最好不要明講。

關稅 美國 勞基法

延伸閱讀

台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

經濟日報社論／關稅負面效應浮現 政府應謹慎因應

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

關稅推升物價 開始發酵

相關新聞

台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

美國對等關稅衝擊，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，且人數有...

傳產員工想兼外送員 他嘆公司受關稅影響自己中年有家庭

台中一名傳產公司員工上網說，最近他公司受美國關稅影響，訂單大減，他已是中年有家庭要照顧，打算兼職當外送員，公司也贊成，他...

關稅、無薪假衝擊 傳產大廠允許員工兼職跑外送

美國對等關稅直接衝擊工具機、水五金、塑橡膠等傳統產業出口，經濟部將調整策略全力衝海外拓銷，明年包括韌性條例及推廣貿易基金，合計將有逾百億元海外拓銷經費。但遠水救不了近火，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，因工廠放無薪假，勞工只有兼職外送謀生，且人數有增加趨勢。

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

如果你是一名作者，某天發現AI在生成小說時幾乎逐字重現了你的書，你能索賠多少？在美國，Anthropic因類似爭議付出15億美元天價和解，卻也凸顯出台灣的困境，創作者拿不到補償，新創也被規範壓死，市場太小，誰能替台灣找出路？

揭密北士科角力戰：輝達要地、新壽要錢、北市府怕違法

自從輝達（NVIDIA）今年5月宣布要在台北設立台灣區總部，選定北投士林科技園區的T17、T18兩塊地，這塊地如今卻成爭...

【總編開箱】當總統成財經名嘴 台灣離「非理性繁榮」又有多遠

總統賴清德日前下鄉視察，大聲宣揚台股指數近來頻創新高、經濟成長率來到亞洲四小龍第一的「政績」，但總統不是財經名嘴，股價漲、GDP增幅高固然可喜，領導人若只是報喜不報憂，陷入數字幻覺而不自覺，無法洞察、或是視而不見亮麗數字背後的結構性隱憂，讓台灣經濟一步步走向「非理性繁榮」，絕非全民之福。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。