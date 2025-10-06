快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

國泰金永續供應商大會 號召逾百家供應商共築低碳供應鏈

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控3日舉辦「永續供應商大會」，以「永續連線・綠色共好」為主軸，聚焦「倡議簽署」、「卓越表揚」、「行動承諾」三大面向，現場邀請環境部政務次長謝燕儒及逾110家供應商代表與會。圖／國泰金控提供
國泰金控3日舉辦「永續供應商大會」，以「永續連線・綠色共好」為主軸，聚焦「倡議簽署」、「卓越表揚」、「行動承諾」三大面向，現場邀請環境部政務次長謝燕儒及逾110家供應商代表與會。圖／國泰金控提供

為鼓勵合作供應商加入綠色永續行列，國泰金控（2882）3日舉辦「永續供應商大會」，以「永續連線・綠色共好」為主軸，聚焦「倡議簽署」、「卓越表揚」、「行動承諾」三大面向，倡議供應商響應環境部「民間團體綠色採購計畫」，承諾導入具環保標章的產品與服務。現場邀請環境部政務次長謝燕儒及逾110家供應商代表與會，涵蓋資訊設備、節能事務機、綠色營造及永續室內裝修等領域；並首度有10家尚未參與綠色採購計畫的供應商簽署倡議，展現國泰金控攜手合作夥伴推動永續的決心，為跨產業供應鏈減碳注入新動能。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰金控長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，連續15年積極響應環境部「民間團體綠色採購計畫」，呼籲企業與供應鏈共同擴大綠色採購的影響力。其中供應鏈是企業營運的支柱，更是實現永續願景的關鍵力量，在全球邁向永續轉型之際，企業之間更需深化合作，建立具韌性與可信賴的行動網絡。

今年永續供應商大會聚焦三大面向，第一，在「倡議簽署」方面，國泰金控首度邀請10家夥伴響應簽署倡議，承諾導入具環保標章等認證的產品與服務，正式投入綠色採購行列，會前並舉辦專屬工作坊，提供制度說明與實務指引，協助新夥伴快速接軌。第二，在「卓越表揚」方面，大會頒獎表揚15家對國泰金控綠色採購具貢獻之供應商，展現共同成果。第三，在「行動承諾」方面，國泰金控自2016年起領先業界將永續思維納入供應鏈管理，2024年綠色採購金額達10.65億元，年增逾8成，並已連續15年獲環境部肯定為「民間企業綠色採購績優單位」。同時亦啟動供應商ESG評核制度，並在契約中導入綠色條款，提升透明度與影響力。

作為氣候金融領先者，國泰金控亦持續深化營運淨零轉型，為全台首家承諾RE100倡議、亞洲第六家通過SBTi減碳目標的金融機構，承諾2030年達成台灣據點百分之百使用再生能源，並於2050年達成全球營運據點全數使用再生能源的目標，穩健邁向淨零碳排。

此外，大會亦安排跨產業經驗分享，邀請宜家家居談家具循環經濟新模式，環資國際探討供應鏈綠色轉型策略，精誠資訊（6214）分享數位科技賦能企業低碳轉型的應用，華經資訊（2468）則以案例解析綠色採購的推動經驗。現場也特別設置「綠色展示牆」與「永續環保市集」，展出數位永續課程、以租代購、綠色髮膚等具環保標章的創新產品與服務，促進跨界交流。

國泰金控以「BETTER TOGETHER 共創更好」為願景，持續深化供應鏈永續管理，積極協助供應商推動碳盤查、環境管理制度與綠色產品認證等，發揮金融核心職能與影響力，加速累積減碳動能，攜手產業邁向低碳永續的未來。

國泰金控長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，持續深化供應鏈永續管理，積極協助供應商推動碳盤查、環境管理制度與綠色產品認證等，攜手產業邁向低碳永續的未來。由左至右依序為國泰人壽副總范千惠、環境部副司長温修慧、環境部政務次長謝燕儒、國泰金控副總翁德雁、國泰人壽副總郭文鎧。圖／國泰金控提供
國泰金控長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，持續深化供應鏈永續管理，積極協助供應商推動碳盤查、環境管理制度與綠色產品認證等，攜手產業邁向低碳永續的未來。由左至右依序為國泰人壽副總范千惠、環境部副司長温修慧、環境部政務次長謝燕儒、國泰金控副總翁德雁、國泰人壽副總郭文鎧。圖／國泰金控提供
國泰金控首度邀請10家夥伴響應簽署倡議，承諾導入具環保標章等認證的產品與服務，正式投入綠色採購行列。圖／國泰金控提供
國泰金控首度邀請10家夥伴響應簽署倡議，承諾導入具環保標章等認證的產品與服務，正式投入綠色採購行列。圖／國泰金控提供
國泰金控今年特別設置「永續環保市集」，環境部政務次長謝燕儒（右一）親臨現場，與供應商夥伴相互交流，持續擴大綠色影響力。圖／國泰金控提供
國泰金控今年特別設置「永續環保市集」，環境部政務次長謝燕儒（右一）親臨現場，與供應商夥伴相互交流，持續擴大綠色影響力。圖／國泰金控提供

國泰金控 環保

延伸閱讀

國泰永續供應商大會 號召逾百家供應商共築低碳供應鏈

國泰技術雙主軸系列活動 2025國泰金控技術年會10月20日登場

桃園打造韌性濱海廊帶防災、生態、低碳觀光一次到位

新北雙溪以「綠色旅遊」為核心 打造永續觀光新亮點

相關新聞

台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

美國對等關稅衝擊，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，且人數有...

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

如果你是一名作者，某天發現AI在生成小說時幾乎逐字重現了你的書，你能索賠多少？在美國，Anthropic因類似爭議付出15億美元天價和解，卻也凸顯出台灣的困境，創作者拿不到補償，新創也被規範壓死，市場太小，誰能替台灣找出路？

揭密北士科角力戰：輝達要地、新壽要錢、北市府怕違法

自從輝達（NVIDIA）今年5月宣布要在台北設立台灣區總部，選定北投士林科技園區的T17、T18兩塊地，這塊地如今卻成爭...

【總編開箱】當總統成財經名嘴 台灣離「非理性繁榮」又有多遠

總統賴清德日前下鄉視察，大聲宣揚台股指數近來頻創新高、經濟成長率來到亞洲四小龍第一的「政績」，但總統不是財經名嘴，股價漲、GDP增幅高固然可喜，領導人若只是報喜不報憂，陷入數字幻覺而不自覺，無法洞察、或是視而不見亮麗數字背後的結構性隱憂，讓台灣經濟一步步走向「非理性繁榮」，絕非全民之福。

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

美國對等關稅直接衝擊工具機、水五金、塑橡膠等傳產出口，經濟部將調整策略全力衝海外拓銷，明年包括韌性條例及推廣貿易基金，合...

經部：美國是重要出口市場 持續鞏固訂單

經濟部明年將祭出逾百億元助產業拓銷全球市場，值得關注的是，美國、德國、非洲被經濟部同列為「重要及潛力」出口市場。經濟部坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。