川普關稅變化球 黃偉基：台北紡織展3主題拚突圍

台灣紡織業年度盛事—台北紡織展（TITAS）即將於10月14日登場，紡拓會秘書長黃偉基表示，面對川普關稅變化球，今年對全球紡織業而言是充滿波折的一年，今年紡織展將聚焦永續環保、機能應用，與智慧製造等3大主題，力拚突圍。

第29屆台北紡織展將於10月14日至16日在南港展覽館盛大舉行，本屆展覽將有來自台灣、美國、瑞士、瑞典、以色列、澳洲、日本、韓國、越南、中國（含香港）等10個國家，共388家參展商參展，合計904個攤位。

台塑企業、遠東新、力麗集團、儒鴻、昊紡、旭榮集團、宏遠、佳紡、展頌、集盛、新纖、南緯、台灣富綢、興采、偉全、百和、歐西瑪等台灣紡織廠精銳盡出，將展出一系列永續、機能紡織品。

國際展商陣容也相當亮眼，包括日本石川縣及福井縣纖維協會所徵集的機能性紡織業者，韓國大邱慶北纖維產業協會籌組的流行與機能性紡織團隊，以及韓國知名彈性紗廠曉星參展。

黃偉基認為，2025年對全球紡織業而言是充滿波折的一年，美國總統川普關稅政策的反覆不定，對產業造成相當大的衝擊。美國是全世界最大的紡織品消費國，接下來面對關稅可能造成通膨，美國市場後續胃納量的成長不容樂觀，紡織廠必須想辦法，迎接這場全新的市場與供應鏈重組。

紡拓會介紹，今年台北紡織展以「永續環保」、「機能應用」與「智慧製造」為3大核心主題，揭示全回收、生質原料與智慧技術的最新應用成果，呈現紡織產業在淨零與數位轉型下的新面貌。

永續環保方面，紡織業積極投入再生纖維、海洋回收材料與生質基材的開發，並導入數位產品護照與低碳工藝，從原料端到產品生命週期全面落實綠色轉型。

機能應用方面，紡織品的發展持續深化，從運動休閒到極端氣候防護，透過智慧溫控、抗菌涼感、防護結構及創新織紋等多元技術，兼顧紡織品的舒適、美感與高性能。

另外，在智慧製造方面，數位化與AI浪潮正重塑紡織產業價值鏈，從智能驗布、虛擬打樣、3D布料資料庫到物聯網（IoT）串接的智慧工廠，紡織業運用新科技，在生產效率、品質控管與客製化服務等方面全面升級。