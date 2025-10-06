快訊

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

哪支iPhone才是「超級釘子戶」？網紛紛指出它：可再戰5年

川普關稅變化球 黃偉基：台北紡織展3主題拚突圍

中央社／ 台北6日電

台灣紡織業年度盛事—台北紡織展（TITAS）即將於10月14日登場，紡拓會秘書長黃偉基表示，面對川普關稅變化球，今年對全球紡織業而言是充滿波折的一年，今年紡織展將聚焦永續環保、機能應用，與智慧製造等3大主題，力拚突圍。

第29屆台北紡織展將於10月14日至16日在南港展覽館盛大舉行，本屆展覽將有來自台灣、美國、瑞士、瑞典、以色列、澳洲、日本、韓國、越南、中國（含香港）等10個國家，共388家參展商參展，合計904個攤位。

台塑企業、遠東新、力麗集團、儒鴻、昊紡、旭榮集團、宏遠、佳紡、展頌、集盛、新纖、南緯、台灣富綢、興采、偉全、百和、歐西瑪等台灣紡織廠精銳盡出，將展出一系列永續、機能紡織品。

國際展商陣容也相當亮眼，包括日本石川縣及福井縣纖維協會所徵集的機能性紡織業者，韓國大邱慶北纖維產業協會籌組的流行與機能性紡織團隊，以及韓國知名彈性紗廠曉星參展。

黃偉基認為，2025年對全球紡織業而言是充滿波折的一年，美國總統川普關稅政策的反覆不定，對產業造成相當大的衝擊。美國是全世界最大的紡織品消費國，接下來面對關稅可能造成通膨，美國市場後續胃納量的成長不容樂觀，紡織廠必須想辦法，迎接這場全新的市場與供應鏈重組。

紡拓會介紹，今年台北紡織展以「永續環保」、「機能應用」與「智慧製造」為3大核心主題，揭示全回收、生質原料與智慧技術的最新應用成果，呈現紡織產業在淨零與數位轉型下的新面貌。

永續環保方面，紡織業積極投入再生纖維、海洋回收材料與生質基材的開發，並導入數位產品護照與低碳工藝，從原料端到產品生命週期全面落實綠色轉型。

機能應用方面，紡織品的發展持續深化，從運動休閒到極端氣候防護，透過智慧溫控、抗菌涼感、防護結構及創新織紋等多元技術，兼顧紡織品的舒適、美感與高性能。

另外，在智慧製造方面，數位化與AI浪潮正重塑紡織產業價值鏈，從智能驗布、虛擬打樣、3D布料資料庫到物聯網（IoT）串接的智慧工廠，紡織業運用新科技，在生產效率、品質控管與客製化服務等方面全面升級。

美國 環保

延伸閱讀

為派兵芝加哥與波特蘭 川普政府貼「戰區」標籤

美最高法院挺川普 撤30萬委內瑞拉移民臨時保護

美國防戰略報告將出爐 東亞防線是否納台韓受關注

美聯邦政府關門 川普爭取軍人支持：挺加薪

相關新聞

非理性繁榮前兆？台股現榮景 企業無薪假卻攀高

台股大盤指數上周五收在兩萬六七六一點，再創新高。同期間勞動部上周公布的無薪假統計，實施的企業和人數也持續攀高。多位學者示...

新聞眼／多數人還在煩惱下一餐 政府不能迷失在股市表象

台灣股市表現屢創新高，賴清德總統將「經濟成長」視為政績招牌；然而在鏡頭之外，既有的高房價、低薪問題未解，產業又受美國對等...

台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

美國對等關稅衝擊，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，且人數有...

學者示警：經濟扭曲 台灣恐患荷蘭病

台股屢創新高，半導體與ＡＩ產業熱度不減，但學者警告，台灣經濟結構正出現類似「荷蘭病」的跡象。資金與政策過度集中在少數產業...

景氣衰退徵兆？領愛心待用餐 驚見年輕新面孔

愛心待用餐曾在不景氣及疫情期間幫許多經濟弱勢者度過難關，最近新北、台中、高雄等地待用餐需求上升，且出現三、四十歲青壯年族...

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

美國對等關稅直接衝擊工具機、水五金、塑橡膠等傳產出口，經濟部將調整策略全力衝海外拓銷，明年包括韌性條例及推廣貿易基金，合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。