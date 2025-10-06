快訊

台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
台中一家傳產大廠，因接單不穩，允許員工在工作不忙的時候跑外送，廠區因而停了不少外送機車。記者陳秋雲／攝影
台中一家傳產大廠，因接單不穩，允許員工在工作不忙的時候跑外送，廠區因而停了不少外送機車。記者陳秋雲／攝影

美國對等關稅衝擊，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，且人數有增加趨勢。

記者詢問「臺中市外送人員職業工會」秘書長涂國樑、與線上外送員都說，最的確遇到許多生面孔，連「外送包」都還是新的，且此一情形恐怕還會持續一段時間。

涂國樑說，他因為身為工會幹部，了解即使是兼職外送，還是可以上網登錄，只要繳幾十元保險費，就有勞保的保障，避免在兼職期間發生事故卻沒有保障。也因為如此，他見到新的外送員都會關心的問一下「加保了沒有」有次去打羽球，看到球友機車後座竟架了外送包，一聊之下，朋友才說最近工作不穩定，偶而跑個1、兩天可以增加收入。

已跑了7年的蕭姓外送員說，要從事外送，得從網路完成「外送包」購買，才算完成審核，也才可以上路跑外送。最近他看到有許多外送員的外送包都是新的，就知道增加了很多新面孔。

他說，不像他已把外送當成職業會加入工會，很多外送員多是臨時送幾單，所以一般都未加入工會，所以平常不見得會認識，也希望他們都能平安度過關稅衝擊下工作不穩的這段時間。

台中市政府一位官員說，日前他去一家傳產大廠，看到廠區內停了不少外送機車，好奇之下問了公司董事長，董事長坦白告訴他，因為接單不穩，也就允許員工彈性運用時間，工作不忙的時候可以去跑外送，也因此使得廠區有這種情形。

德商 foodpanda外送平台日前公布台中地區的外送兼職人員本業數據，其中最多以餐飲業占20%為主，服務業第二是17%，再來就是製造和營造業佔了16%。至於全職和兼職的比例，全職只有12%，而有88%是兼職，而且每周上線低於10小時的人還佔了5成。

因為受美國關稅影響，台中市的工具機和機械業是受衝擊最大的城市，許多工廠因此有每周做四休三或休息更多天的情形。對於兼職外送人員是否因此來自製造業的比例增加，外送平台人員認為似有此趨勢，但未針對此進一步調查。

台中一家傳產大廠，因接單不穩，允許員工在工作不忙的時候跑外送，廠區因而停了不少外送機車。記者陳秋雲／攝影
台中一家傳產大廠，因接單不穩，允許員工在工作不忙的時候跑外送，廠區因而停了不少外送機車。記者陳秋雲／攝影

關稅 無薪假

相關新聞

非理性繁榮前兆？台股現榮景 企業無薪假卻攀高

台股大盤指數上周五收在兩萬六七六一點，再創新高。同期間勞動部上周公布的無薪假統計，實施的企業和人數也持續攀高。多位學者示...

新聞眼／多數人還在煩惱下一餐 政府不能迷失在股市表象

台灣股市表現屢創新高，賴清德總統將「經濟成長」視為政績招牌；然而在鏡頭之外，既有的高房價、低薪問題未解，產業又受美國對等...

台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

美國對等關稅衝擊，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，且人數有...

學者示警：經濟扭曲 台灣恐患荷蘭病

台股屢創新高，半導體與ＡＩ產業熱度不減，但學者警告，台灣經濟結構正出現類似「荷蘭病」的跡象。資金與政策過度集中在少數產業...

景氣衰退徵兆？領愛心待用餐 驚見年輕新面孔

愛心待用餐曾在不景氣及疫情期間幫許多經濟弱勢者度過難關，最近新北、台中、高雄等地待用餐需求上升，且出現三、四十歲青壯年族...

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

美國對等關稅直接衝擊工具機、水五金、塑橡膠等傳產出口，經濟部將調整策略全力衝海外拓銷，明年包括韌性條例及推廣貿易基金，合...

