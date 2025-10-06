台中傳產廠區停許多外送機車 董事長承認：接單不穩允讓員工跑外送

美國對等關稅衝擊，產業放無薪假情況持續擴大，其中尤以台中市居多。日前有外送平台證實有不少外送員是來自台中製造業，且人數有增加趨勢。

記者詢問「臺中市外送人員職業工會」秘書長涂國樑、與線上外送員都說，最的確遇到許多生面孔，連「外送包」都還是新的，且此一情形恐怕還會持續一段時間。

涂國樑說，他因為身為工會幹部，了解即使是兼職外送，還是可以上網登錄，只要繳幾十元保險費，就有勞保的保障，避免在兼職期間發生事故卻沒有保障。也因為如此，他見到新的外送員都會關心的問一下「加保了沒有」有次去打羽球，看到球友機車後座竟架了外送包，一聊之下，朋友才說最近工作不穩定，偶而跑個1、兩天可以增加收入。

已跑了7年的蕭姓外送員說，要從事外送，得從網路完成「外送包」購買，才算完成審核，也才可以上路跑外送。最近他看到有許多外送員的外送包都是新的，就知道增加了很多新面孔。

他說，不像他已把外送當成職業會加入工會，很多外送員多是臨時送幾單，所以一般都未加入工會，所以平常不見得會認識，也希望他們都能平安度過關稅衝擊下工作不穩的這段時間。

台中市政府一位官員說，日前他去一家傳產大廠，看到廠區內停了不少外送機車，好奇之下問了公司董事長，董事長坦白告訴他，因為接單不穩，也就允許員工彈性運用時間，工作不忙的時候可以去跑外送，也因此使得廠區有這種情形。

德商 foodpanda外送平台日前公布台中地區的外送兼職人員本業數據，其中最多以餐飲業占20%為主，服務業第二是17%，再來就是製造和營造業佔了16%。至於全職和兼職的比例，全職只有12%，而有88%是兼職，而且每周上線低於10小時的人還佔了5成。