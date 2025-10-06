全球資金追逐 AI單引擎撐起台股

ＡＩ熱浪湧向台灣，資金及基本面雙重利多推升，台股大盤指數屢創新高，ＡＩ指標股台積電股價更來到一千四百元新天價。這波台股看回不回，堪稱由半導體產業一枝獨秀帶動，分析師表示，隨著各國展開ＡＩ競賽，ＡＩ基礎架構才開始，台灣因是全球發展ＡＩ重心，也將成為全球資金追逐焦點，在各國相繼加速ＡＩ基礎建設下，相關產業仍有前景可期。

法人機構出具報告分析指出，這波行情並非短線資金炒作，而是反映全球ＡＩ浪潮下，台灣供應鏈在半導體、伺服器與先進封裝上的戰略地位。法人指出，台積電在全球ＡＩ晶片領域，除了三奈米製程量產並占據全球近百分之九十五市占，二奈米也即將年底量產，明年並推進至一點六奈米。

進一步從產業結構的動能來檢視台股驅動力，ＡＩ延續爆炸性成長仍是最重要原因，例如，台灣八月出口已連四個月超過五百億美元，年增百分之卅四點一，可說都是ＡＩ的功勞。

市場擔心台股未來的動能，一家大型金控內部最新評估報告分析，儘管景氣呈現ＡＩ「單引擎」主導，資金高度往ＡＩ傾斜，但ＡＩ應用量體及規模相當龐大，後續出口動能集中於ＡＩ伺服器、先進製程半導體與高階電子零組件，預料仍足以維繫台股發展動能。

此外，台灣推動全球ＡＩ發展，也為台灣完整供應鏈迎來新循環。而以輝達、Google、Amazon等巨頭所需的伺服器訂單湧入，台灣代工廠成為最大受惠者。