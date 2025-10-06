學者示警：經濟扭曲 台灣恐患荷蘭病

台股屢創新高，半導體與ＡＩ產業熱度不減，但學者警告，台灣經濟結構正出現類似「荷蘭病」的跡象。資金與政策過度集中在少數產業，傳統製造業卻陷入低迷，經濟榮景恐難以持久，中央大學經濟系教授吳大任直言，問題幾乎無解。

政大金融系教授殷乃平指出，「台灣現在就是一九六○年代在荷蘭出現的荷蘭病」。當年荷蘭在北海採到石油，本來也以出口產業為導向的荷蘭，全國的資源都轉移去了石油產業，造成其他產業都很慘，整個經濟非常扭曲，很像台灣現在資源集中半導體產業的樣子。

此外，台灣資金太多，可是都往股市跑，殷乃平也不否認有非理性繁榮跡象。所謂「非理性繁榮」，是美國聯準會前主席葛林斯班一九九六年提出的觀點，當時，美股正處於快速上漲階段，科技股尤為強勢，但其漲勢與實體經濟脫節引發部分擔憂。葛林斯班質疑該如何判斷非理性繁榮過度推高資產價格，從而導致資產價格大幅修正時對經濟造成長期負面影響，當時被解讀為對股市泡沫化的警告。

吳大任分析，台灣的產業發展不均有兩大原因，第一是台灣長期沒辦法加入區域貿易組織，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）、區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ），組織內部成員可以互免關稅，台廠卻有高關稅壁壘，所以競爭困難。第二個是俄烏戰爭開始之後，俄羅斯低價能源銷售中、印等國，協助當地企業降低成本，而台灣的傳產卻沒有辦法。

吳大任表示，「這兩個問題都難以解決」。他說，台灣想參與區域經貿組織，將面臨中國大陸的因素，而俄烏戰爭又不是台灣能夠解決的問題。現在股市已經跟經濟脫鉤，台積電也有政治風險，但股價還是漲，顯示股市脫離基本面。

殷乃平說，政府應重新檢視產業政策與資源配置，也要積極爭取輝達到台灣設總部，這會是台灣產業再次轉型的機會，一定程度也能削減未來電子產業出口受的衝擊。