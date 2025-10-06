景氣衰退徵兆？領愛心待用餐 驚見年輕新面孔

愛心待用餐曾在不景氣及疫情期間幫許多經濟弱勢者度過難關，最近新北、台中、高雄等地待用餐需求上升，且出現三、四十歲青壯年族群新面孔，供餐業者憂是景氣衰退徵兆。

愛心待用餐自國外引入，善心民眾預付餐費，助弱勢者免費領取。台灣十多年前開始有愛心店家推出，許多縣市政府響應。新北市政府二○二一年起也與商家合作推待用餐，民眾有需要就可免費領餐，隔年改以照顧弱勢為主，發放「待用餐券」。

蘆洲長安街「小老闆魷魚羹」除收待用餐券，也免費提供麵點給需要的民眾，十二年送出逾十五萬份待用餐。業者陳志國說，小吃是低價消費，如今用餐民眾變得節制，領待用餐卻比去年多出近二成，還出現年輕新面孔，有時見對方站門口欲言又止模樣，會主動詢問是否需要餐點。

新北市板橋一家餛飩麵店業者透露，曾目睹連續數名取餐者都是青壯年，以前從未見過，不知是巧合或真的景氣不佳，這種景象讓人感到詫異。鶯歌一家自助餐老闆也指出，有些民眾須靠待用餐度過艱困期，他服務的對象多半是中年或獨居者，期盼外界多關注這些被遺忘的族群。

記者實地走訪蘆洲待用餐店家，門口寫上民眾捐贈的待用庫存麵六千多碗。一名中年男子領待用餐，靜靜地在筆記本簽名，幾分鐘後工作人員遞上二碗麵，他點點頭隨即悄然離去。老闆表示，每位領餐者有不同苦衷，不會特別攀談，避免對方覺得難堪。

位於台中中區的丁山肉丸，廿年不中斷提供愛心待用餐，工作人員指出，最近需求有增加趨勢，也出現年輕面孔，有受助者透露「找不到工作」，雖然年輕人還是少數，但和過去清一色老人家情況相比，已有很大不同。

高雄路竹區一家土魠魚羹薛姓業者提供待用餐服務十三年，發送超過十四萬個便當，業者觀察，近年領取人數沒明顯增加，但年齡層確有下降，遇過四十多歲年輕人領待用餐，會請對方留資料，了解背景資料後，透過媒合協助。

台南知名「雙品香酥豬排店」每月提供二百五十份愛心待用餐，老闆洪啟順說，經歷疫情、台南楠西震災及風災後，近期領取待用餐增加三至四成，不少是年輕面孔，主要是受災情影響，地震後家園被毀，受災戶從山區依親到市區，有需要的時候就會領待用餐。