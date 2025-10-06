新聞眼／多數人還在煩惱下一餐 政府不能迷失在股市表象

台灣股市表現屢創新高，賴清德總統將「經濟成長」視為政績招牌；然而在鏡頭之外，既有的高房價、低薪問題未解，產業又受美國對等關稅衝擊，無薪假人數節節上升，甚至有愈來愈多青壯年新面孔出現在「愛心待用餐」的領取者中。賴政府若僅迷失在股市「榮景」裡，看在基層人民眼中，將只會與現實愈來愈脫節。

以美國為首的全球股市，在今年四月美國總統川普宣布對等關稅引發重跌之後，隨後幾乎都呈現上漲之勢，台灣股市大漲，也不脫這個趨勢；因此，賴政府就算想要以此說嘴，但也不必太過往自己臉上貼金。

相對地，ＡＩ浪潮雖讓台灣獲得紅利，帶動半導體產業出口爆發，台股飆升，卻掩蓋了其他產業的蕭條。例如，第一線業者就坦言，從百貨、餐飲到觀光業，國人消費力道不增反減；放無薪假的企業遍布傳產與內需產業，反映出台灣「兩極化」的現實，少數人因股票獲利而歡呼，多數人卻還在為房租與下一餐煩惱。

事實上，日前媒體報導台灣人均ＧＤＰ贏南韓，就有許多人質疑，為什麼薪水還輸韓國快一半？可見，科技產業的一枝獨秀，並不等於全民收入的雨露均霑。甚至，街頭還出現愈來愈多年輕的領餐人，背後藏著景氣下滑的警訊。這些人往往來自被政策「漏接」的家庭，既非低收也非富裕，陷入無法被制度扶起的困境。民間的「愛心循環」，某種程度上正在填補施政無感留下的空白。

賴政府上任一年來，以「對抗代替對話」，導致朝野僵局難解，也忽略了真正的民生議題。大罷免後雖試圖修正，但多數政策停留在一次性現金補助，無論是租屋條例修訂，或開放「一孩家庭」請外傭，都被批評方向錯誤；對比之下，在野黨領銜推動的普發一萬元現金，卻一再被執政黨技術性杯葛，發得不乾不脆。

從賴政府對普發現金的不甘不願態度，卓內閣還一度想要設置「拒領」按鈕，即可以見其對常民百姓之苦，並無切身感受。執政團隊的不接地氣，由此更是顯露無遺。這也可以解釋政府只顧忙著為股市榮景自豪，卻忽略無薪假已成為企業「新常態」。

股市開紅盤，當然可以歡呼，但政府不能僅迷失在股市榮景的表象，無視基層民眾的相對剝奪感，否則，接踵的將是更深的民怨與更大的信任赤字，副作用的浮現，只是時間早晚問題。