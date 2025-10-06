聽新聞
商辦廠房 科技業撐起市場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

內傳統產業受政策與需求影響，土地交易與住宅市場買氣偏弱，不過科技業強勁的投資力道，在商辦與廠房市場全面展現，形成鮮明對比。

仲量聯行公布的第三季市場數據顯示，全台商用不動產交易額達六八九億元，其中科技業需求推升的交易金額達四四八億元，比率高達百分之六十五。累計前三季商用不動產交易金額一一六六億元，為近十年同期次高。其中光是科技業投資便占總成交額近五成，幾乎撐起整體市場。

在廠房市場，科技業更是主角。第三季廠房交易額達二七三億元，創下今年新高，占整體交易量六成。買方主要來自半導體以及伺服器等科技製造業者，因應出口訂單與產能需求持續加碼擴廠。

仲量聯行董事總經理侯文信分析，受ＡＩ浪潮推動，科技業廠房需求已連續四季升溫，預期趨勢將延續至明年。

戴德梁行企業顧問服務部執行董事江品頤表示，廠房廠辦購置熱度並非曇花一現，而是受ＡＩ應用與先進製造持續推動的結果。半導體產業因應擴廠需求，積極收購具備現成設施的科技廠房，加速產能布局。戴德梁行統計，自用型需求占比超過八成，顯示企業在擴充產能與營運布局上仍具信心。尤其在科學園區，廠房往往只怕業主不賣，拿出來就絕對不缺買家。

戴德梁行指出，隨著關稅議題逐漸落幕，今年下半年仍將有更多自用型企業進場，尤其是與ＡＩ晶片製造、散熱、封裝測試相關的廠商。仲量聯行則說，商辦與廠房交易活躍，反映科技業在全球供應鏈重組下，持續強化在地產能布局。誰在買，就代表誰的景氣最好；科技業積極投資的腳步，已成台灣不動產市場最亮眼的景氣指標。

