非理性繁榮前兆？台股現榮景 企業無薪假卻攀高

台股大盤指數上周五收在兩萬六七六一點，再創新高。同期間勞動部上周公布的無薪假統計，實施的企業和人數也持續攀高。多位學者示警，這波台股榮景背後隱藏的產業現況，恐已刻劃出美國聯準會前主席葛林斯班提出的「非理性繁榮」前兆。

對於台股持續走高，富邦投顧董事長陳奕光表示，除了外資態度明確軋內資之外，還包括與國際主要股市的比價效應、台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）溢價效應、資金效應、ＡＩ外溢效應等五大因素。他指出，短期內有機會挑戰兩萬七千點，但投資人須留意資金集中與評價偏高的風險。

政大金融系教授殷乃平指出，台灣資金過多、房市受管制，使大量游資湧入股市，推升指數創高。「若要說已出現非理性繁榮的跡象，是可以。」他提醒，在未來兩到三年，等到成熟製程晶片受到外在競爭更為強烈、台積電移到美國後，台灣的晶片出口可能要萎縮，那個時候非理性繁榮的台股泡沫就會出現。

台灣經濟研究院院長張建一也表示，目前ＡＩ確實是風口，且目前台股的本益比約廿倍，還稱不上泡沫。但他坦言，若明後年其他股票跟著上漲，台股確實有可能出現泡沫。

然而，這波股市熱潮延伸到現實中，有不小落差。勞動部上周公布最新統計，全台累積實施無薪假的人數已達八五○五人，近半個月內暴增一千兩百人，而實施無薪假的三九八家企業，製造業就有三二七家、人數八○七○人，人數占比達九成五。傳產景氣低迷，與股市創新高形成鮮明落差。

法人指出，中經院最新公布的台灣製造業ＰＭＩ（採購經理人指數）在出口「連廿二紅」的背景下，仍連續四個月緊縮，六大產業出現自二○二三年十月以來，首次全數回報人力僱用為緊縮的情況，「這顯示結構分化持續加劇中」。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，亞銀上修台灣經濟成長率到百分之五點一，主因是ＡＩ需求強勁與台積電高階晶片市占無虞，但這樣的榮景只集中在高科技產業。他說：「台灣非常倚賴高科技產業，甚至有點過度倚賴，讓占不到百分之十勞動人口的族群在帶動經濟成長，這其實不正常。」

邱達生並提醒，亞銀同時下修亞洲其他國家經濟成長率，主因是對等關稅衝擊，台灣傳產出口也受波及。他說，「過去傳產銷售到美國的產品平均關稅是百分之三點五，現在卻是廿加Ｎ，短時間難以找到替代市場，因此無薪假人數恐怕還會持續增加」。

此外，內需方面，第一線的餐飲與百貨零售業者感受最為深刻。業者直言，今年以來，民眾的消費力道明顯不如去年，餐飲還能支撐，因為大家總是要吃飯，但是百貨的經營艱困，就知道其實消費力根本沒有被激發，除了對未來的不確定性高而縮手以外，還有一個關鍵因素就是，口袋真的沒那麼多錢，因此百貨業者無不期待政府普發現金能為市場注入強心針。