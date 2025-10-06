經部：美國是重要出口市場 持續鞏固訂單

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部明年將祭出逾百億元助產業拓銷全球市場，值得關注的是，美國、德國、非洲被經濟部同列為「重要及潛力」出口市場。經濟部坦言，美國是重要出口市場，是科技、醫療、能源及國防等產業合作夥伴，有必要繼續鞏固美國訂單與市場。

國際貿易署表示，不論是美國、或是非美國市場，「只要有訂單，全力支持」。

因應美國對等關稅衝擊，經濟部海外拓銷已望向全世界市場，國際貿易署表示，配合政府政策推動，今、明兩年優先補助市場有五大項：一、重要及潛力出口市場，指的是美國、德國及非洲。二、新南向國家，如印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡等。

三是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員，如加拿大、智利、日本、墨西哥、秘魯、澳大利亞、英國等；四、邦交國；五、中東歐及波羅的海經貿合作潛力國家，如波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、波羅的海三小國等。

