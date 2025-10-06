關稅推升物價 開始發酵

數據和企業聲明顯示，隨著美國企業的庫存售罄，正開始把關稅成本轉嫁給消費者，美國總統川普的關稅正開始出現在從罐頭濃湯到汽車零件等商品的價格。

勞工統計局數據指出，在止於8月的半年內，音響設備價格上漲14%，服裝上漲8%，硬體與附屬設備上漲5%，這些產品大多都依賴進口。全美零售聯盟（NRF）首席經濟學者馬休斯說，「過去兩年來產品通膨率一直都在零上下，現在開始見到產品通膨升高」。

之前一些零售商搶在新關稅生效之前，大量進口產品，其他業者僅提高特定產品的售價，以保護利潤。但現在許多企業開始提高售價，以抵銷進口產品新增的關稅成本；進口品占美國消費支出的10%以上。

華爾街Telsey顧問集團追蹤進口產品價格的結果顯示，4月以來，在服裝配件等29種軟性商品中，主要零售商提高11種的價格；腳踏車及洗碗機等18種硬性商品，有12種也已漲價。分析師費德曼表示，「顯示關稅正產生衝擊，且使物價上升」。

花旗首席全球經濟學席特斯估算，美國消費者約僅負擔關稅的30-40%成本，近三分之二由企業負擔。