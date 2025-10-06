經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

美國對等關稅直接衝擊工具機、水五金、塑橡膠等傳產出口，經濟部將調整策略全力衝海外拓銷，明年包括韌性條例及推廣貿易基金，合計將有逾百億元海外拓銷經費。

經濟部將針對受關稅衝擊產業，大力推動海外拓銷轉向，目的國家包括德國、歐洲、印度、日本及東南亞等地，以減緩出口美國市場衝擊。

外界關切受到美國對等關稅衝擊傳統產業，究竟要往哪裡爭取、填補訂單？經濟部大致規劃，工具機以拓銷德國、日本及東南亞如泰國、印尼、越南為目標。主要是德國、日本為製造與機械強國，需求精密、穩定及創新設備，台灣中高階及利基型產品具合作優勢。東南亞因產業鏈轉移與新廠投資，自動化及工具機需求快速成長，出口潛力大。

至於機械設備，經濟部規劃爭取德國、日本及印度市場。經濟部評估，德國在智慧製造、工業自動化與塑橡膠設備需求高，日本精密製造與機器人應用持續擴展，印度製造業與基礎建設快速成長，印度不但產業基礎雄厚，需求專業且多元，更是全球製造升級與創新應用的核心場域。

至於基本金屬及水五金，經濟部規劃轉向拓銷歐洲與日本，歐洲汽車與工業需求強，注重設計、環保與節水，日本重視精密與可靠度、強調耐用與細緻工藝。台灣的扣件、手工具及水五金能滿足其高規格要求，具切入供應鏈優勢，或打入高端與精品市場。

經濟部加大力道穩定、爭取訂單，國際貿易署表示，2025年預算就有56.9億元，另韌性特別條例中，2026年至2027年海外拓銷預算為100億元；根據2026年推廣貿易基金編列57億元拓銷預算，待立法院通過。簡言之，明年經濟部海外拓銷預算，將超過百億元。

國際貿易署表示，補助拓銷國家及對象，並不限受美國對等關稅衝擊的產業，只要有出口潛力都會支持。