房地產非火車頭掀論戰 央行理事：房價飆漲不利國家永續

央行理監事會已經落幕，但其專欄文章直指房地產業對經濟貢獻不如製造業，暗指非經濟火車頭，掀起戰火。對此，央行理事、台經院院長張建一直言，房地產產業重要，但國家要永續成長，應更注重實體投資、提高附加價值，而不只是追求金融價值。

過往談論房地產時，常聽聞「房地產是經濟火車頭」，是指從產業關聯的角度看來，營建工程業產值具有規模、「向後關聯係數」也高，具有帶動相關產業的效果，因而被稱作「火車頭」。

不過近幾年房價快速飆漲，引發民怨，前央行副總裁陳南光更多次撰文示警，房地產市場興盛固然有正面效果，但不能忽略房價持續上漲與房地產相關產業興盛，對實質經濟可能帶來的負面作用。

央行第3季理監事會後參考資料，特別以專欄探討「房地產產業是否為驅動經濟成長之主力」，以營建工程業、不動產業對經濟成長貢獻小，受僱員工人數比重也低的2大因素為由，給予此題否定看法。這篇文章一出，迅速於網路發酵，也引發業界人士抨擊。

營建工程帶動效果強 高科技業創造產值高

房地產到底是不是火車頭產業，掀起論戰，支持方認為帶動效果強，又有廣大受僱者，政府不應過度打壓，反方則認為，產業結構轉變，且房價過高明顯排擠民眾消費支出，房市興盛的負面效果遠大於正面效果。

單純以經濟數據論斷，主計總處官員認為，「談火車頭產業，要看背後想帶動的是什麼」。

主計總處官員指出，談論火車頭產業，可從多面向角度思考，包含對經濟成長貢獻、受僱員工人數，以及產業關聯效果等。

就央行立場，是以對經濟成長率貢獻及受僱員工比重，做出房地產產業對經濟成長貢獻不如製造業的結論。

但若從主計總處民國110年產業關聯表來看，以國內關聯（I-D）而言，營建工程確實相當突出，每生產1單位，可帶動2.08單位的中間投入，而近年炙手可熱的高科技產業，電子零組件製造業，電腦、電子產品及光學製品製造業，則是分別可帶動1.48、1.63單位的中間投入，均低於營建工程業。

主計總處官員說明，台灣電子零組件業附加價值高，這也意味和其他產業相比，中間投入率沒有很高，對其他產業的帶動效果就沒有特別突出。

儘管電子零組件業產業向後關聯程度不算特別高，但對經濟成長貢獻驚人。主計總處官員直言，近幾年電子資通訊產業在台灣經濟扮演重要角色，不只帶動出口衝高，資本成長也很有規模。

以113年經濟成長率4.84%來看，製造業對經濟成長貢獻高達2.68個百分點，將其他產業狠甩後頭，營建工程業僅貢獻0.07個百分點，其餘業別也都不超過1個百分點。今年第2季因AI需求旺盛、關稅前拉貨潮帶動，經濟成長率飆上8.01%，製造業就貢獻6.08個百分點，又以AI相關業別最亮眼。

主計總處官員認為，火車頭產業是一個概念，有不同的觀察角度，看是拉動國內生產毛額（GDP），還是帶動其他產業一起發展，或是帶動更多就業、投資。換言之，從不同的角度來看，可能有不同的火車頭，背負不同的經濟意義。

台灣經濟成長有發展脈絡 產業火車頭肩負國家競爭力

央行理事、台經院院長張建一則說，國家在不同的發展階段，本來就會有不同的主力產業，當一國開始經濟起飛，營造工程一定會扮演重要角色，因為政府會推動基礎建設。

回顧台灣經濟發展歷程，從勞力密集，慢慢走向資本密集、技術密集，張建一指出，早期台灣採取進口替代策略，紡織業一舉成為火車頭工業，更是台灣最大的創匯產業，接著主力產業慢慢轉往石化、鋼鐵等資本密集產業。

隨著台灣經濟持續發展，部分產業轉往中國大陸、東南亞尋求更低廉成本，台灣政府則投入資源至ICT等技術密集產業，高科技產業愈來愈強盛，如今，從附加價值、出口占比來看，資訊電子都是一支獨秀。

「對一個國家而言，任何產業都重要的，不可能沒有營建、沒有紡織、沒有食品」，張建一表示，央行祭出選擇性信用管制，緊盯房市，不是說房地產業不重要，而是對國家而言，資源應運用在生產性事業，包含公共建設、高附加價值、可以提升生活品質等地方，但若信用資源過度集中不動產，不只排擠其他產業獲得信用資源，還淪為紙上金錢遊戲。

張建一舉例，一間房子50坪，就算房價從新台幣1000萬漲到5000萬元，也不會因為房價高、投入就增加，儘管房屋持有者財富增加，只是金融資產增加，但這不代表國家財富也成長。

「不動產不重要嗎？有重要性，但沒有那麼重要」，張建一認為，從國家角度來看，每個產業都有其重要性，有些產業站在風口上，如半導體迎來AI大浪，發展如日中天，而且現在國際政經局勢動盪，半導體已經成為戰略產業，政府當然有必要投入心力，維繫產業競爭力。

至於房地產，張建一表示，房價飆高，對GDP的貢獻卻相對有限，反而排擠到年輕人生活資源，大家不想結婚、不想生小孩，這不是好的方向。

張建一強調，國家要的是永續成長，信用資源過度傾斜特定產業，本來就不是好事，營建工程帶動其他產業效果強，但重心應該是建設、都更，而不是蓋更多高價住宅，讓年輕人生活更辛苦。