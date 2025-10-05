快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

主計總處揭高所得家庭生活樣貌 汽車標配閱讀習慣佳

中央社／ 台北5日電

對於多數人來說，有錢人的生活彷彿蒙上面紗，神秘且充滿想像空間，每當媒體報導豪宅開箱、揭露全球豪宅排名，都成為熱門話題。而主計總處家庭收支調查，意外從不同角度揭開台灣高所得者的生活樣貌，調查顯示，高所得者注重吸收新知，報紙、書刊訂閱比率最高。

主計總處最新公布的民國113年家庭收支調查，展現台灣民眾的所得、消費、儲蓄等情況，從家庭設備普及率調查，可以一窺時代變化下，民眾生活型態的轉變，甚至從不同所得分位組的家庭設備普及率差異，看出他們的日常習慣。

主計總處指出，113年行動電話普及率達97.5%，電腦普及率67.0%，其中約有9成9家庭已使用網際網路，顯示居家生活愈來愈現代化。

值得注意的是，雖然彩色電視機成為現代家庭標準配備，比率高達97.7%，但拉長時間軸，便會發現，彩色電視機自民國80年以來，長期位處99%以上的超高水準，近十年趨勢略有變化，107年跌破99%，而後緩步往下，113年下滑至97.7%。

進一步觀察有線電視頻道設備，有線電視頻道（第四台）普及率維持20多年的7成多水準後，113年失守7成，降至67.6%，在此同時，多媒體隨選視訊（如MOD）比率走揚，從97年的3.9%，升至113年的15.1%。

主計總處家庭設備普及度調查也揭露不同所得分位組的狀況，由於電視機、洗衣機、冷暖氣機等家庭器具，已是家家必備，不同所得分位組差異不大；交通方面，汽車是高所得家庭的標準配備，普及率達85.3%，遠高於平均值60.6%。

除了汽車，高所得家庭與一般家庭差異較大的是「家用電腦」、「書刊雜誌」，全體家庭平均值分別是67.0%、2.1%，高所得家庭則是92.5%及5.2%。

高所得家庭在書刊雜誌普及率為5.2%，足足比平均高出3.1個百分點，報紙普及率為5.9%，也略高於平均值0.6個百分點。由此可見，高所得家庭相當注重吸收時事與新知。

對於設備普及率變化，主計總處官員說明，社經環境或是社會變遷，均會影響各種設備的普及率。

有線電視 豪宅 開箱

延伸閱讀

非典型勞工 八成不想轉正

最低工資討論經濟果實分配 學者建議納就業占比

蔣萬安轟中央不補助營養午餐 政院：已充分說明

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

相關新聞

房地產非火車頭掀論戰 央行理事：房價飆漲不利國家永續

央行理監事會已經落幕，但其專欄文章直指房地產業對經濟貢獻不如製造業，暗指非經濟火車頭，掀起戰火。對此，央行理事、台經院院...

明年時薪制換算可月領34,496元…正職薪資輸打工 加劇缺工

最低工資審議會近日決議，明年最低工資29,500元，時薪調升至196元，由於長年來最低工資月薪累計調幅低於時薪，近十年兩...

非典型勞工 八成不想轉正

主計總處統計，2024年我國非典型工作者共80.4萬人，占全體就業人數約6.95%，其中僅10.4萬人、約占12.9%想...

電子產品備貨旺季助攻…9月出口熱 有望連23紅

財政部9日將公布今年9月出口統計。美國對等關稅提前拉貨潮雖然退燒，但AI與高效能運算點燃的商機，以及國際品牌消費性電子產...

輝達進駐T17、18面臨卡關？被問北市府如何因應 蔣萬安這樣說

輝達看中的T17、T18基地，現在面臨卡關，傳出對於陷入政治口，非常失望。台北市副市長李四川表示，沒有所謂政治口水的問題...

好時光靚市集今成果發表 店家陳情勞動部長「支持計畫別像放煙火」

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。