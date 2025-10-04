聽新聞
美股續創高 投資人憂泡沫回檔

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

在沒有官方經濟數據的支撐下，美國股市標普五百指數上周五依然上漲，今年第卅一度創下歷史新高。連三日創新高固然令投資人振奮，卻也引發漲勢無法持久的疑慮。

美國聯邦政府停擺拖得愈久、投資人等同「盲飛」的情況下，這波不斷上攻的多頭行情恐將出現疲態。

標普五百指數三日漲幅不到百分之○點一，道瓊工業指數和小型股為主的羅素二千指數分別上漲百分之○點五和百分之○點七，也同創新高。那斯達克綜合指數回落百分之○點三，有的投資人開始擔心，這波行情恐已出現泡沫跡象，隨時可能回檔。

就部分評價指標來看，美股已達空前水準，債券市場價格也高得近乎完美。投入數十億美元建構人工智慧（ＡＩ）基礎設施的資金支持者，也開始懷疑未來能否回本。

這些疑慮無礙ＡＩ概念股繼續上漲，費城半導體指數周五回落百分之○點六，但台積電ＡＤＲ仍上漲百分之一點四，再創歷史新高價二九二點一九美元。

目前市場主流看法大致認為，只要這次政府關門不拖長，美股這波多頭行情仍可延續，從歷史經驗來看，美股對政府停擺不以為意。

也有投資人擔心這次情況可能不同。原訂三日公布的九月就業報告因政府停擺而延後。若關門持續，聯準會在十月本月廿八至廿九日召開決策會議前，可能得依賴民間數據做為參考。聯準會預定八日公布的會議紀錄可望為投資人提供線索，聯準會主席鮑爾在內的多位官員也將發表談話。

