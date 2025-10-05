非典型勞工 八成不想轉正

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
主計總處統計，2024年我國非典型工作者共80.4萬人，占全體就業人數約6.95%，其中僅10.4萬人、約占12.9%想改做「全時、正式工作」，換言之高達87%非典型工作者不想轉正職。「15至24歲」年輕人想轉正職約僅1萬人。

非典型工作者包含部分工時工作者、臨時性及人力派遣，後者也可能為部分工時。2024年我國共80.4萬人從事非典型工作，較2023年減少2,000人、約0.25%。至於最低工資時薪高於月薪，是否導致年輕人捨正職選擇打工，讓缺工加劇，專家看法各不同。

全產總理事長戴國榮認為，今年有一些外在優勢因素，所以月薪、時薪調幅一樣，未來希望月薪跟時薪總調幅拉近，讓年輕人願意當正職。否則調幅差距太大，時薪換算比月薪高，造成年輕人寧可從事兼職，不願意投入正職，恐會加劇缺工問題。

工商協進會業務顧問余玉枝認為，非典型工作年輕人想轉正職比例低，偏好打工，不全然受到最低工資調幅影響。年輕人不喜歡上班長時間被綁住，才是正職缺工原因。

台大國發所副教授辛炳隆表示，據勞動部統計「15至24歲」年輕人就業狀況，調查「找第一份工作，最重視什麼？」十幾年來排名第一選項都是工作收入、第二為就業穩定。

非典型勞工 八成不想轉正

