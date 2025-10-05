聽新聞
明年時薪制換算可月領34,496元…正職薪資輸打工 加劇缺工

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
最低工資審議會近日決議，明年最低工資29,500元，時薪調升至196元，由於長年來最低工資月薪累計調幅低於時薪，近十年兩者調幅差距逾15個百分點。聯合報系資料照
最低工資審議會近日決議，明年最低工資29,500元，時薪調升至196元，由於長年來最低工資月薪累計調幅低於時薪，近十年兩者調幅差距逾15個百分點。外界認為，正職薪資輸打工，可能加劇正職缺工。

依2026年最低工資計算，若從事時薪，一個月以一天八小時、工作22天計算，時薪可領34,496元，月薪僅29,500元，中間差距達4,996元。近十年來，最低工資月薪調幅達47.4%，時薪調幅63.3%，兩者差距達15.9個百分點。

我國近十年非典型工作人口
全產總理事長戴國榮直言，未來還是希望月薪調幅可跟時薪拉近，比較有一致性。歷年往往兩者調幅脫鉤，其中2016年甚至只調時薪、不調月薪，才會造成現在兩者總調幅不一。整體而言，這個現象確實可能造成缺工加劇。

戴國榮提醒，以最低工資來看，相同工時，時薪看似比月薪多了5,000元，事實上，時薪不像月薪能享有公司福利如年終獎金、額外休假及升遷機會，以及進修、培訓等資源。不過，也還是有勞健保、勞退提繳、特休依年資增加等勞基法保障。

資方代表則有不同看法。工商協進會業務顧問余玉枝認為，月薪、時薪總調幅不一致，跟缺工沒有太大關係，因為大多數業者不會只開最低工資聘僱本國籍員工。她直言，許多產業缺工十幾年了，預估未來20年會繼續缺工，主要的原因是少子化。

台大國發所副教授辛炳隆也表示，民眾找工作時其實沒有受到「時薪換算比月薪多5,000元」影響，統計數據看不出有這樣現象。從事時薪制勞工，也許就是只能從事部分工時工作，無法全職工作，例如需要長期照顧家人、中高齡者受體能限制等。年輕人選擇部分工時原因也很多，例如喜歡工作比較有彈性、從事斜槓等。

工時 中高齡

明年時薪制換算可月領34,496元…正職薪資輸打工 加劇缺工

