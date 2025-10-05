聽新聞
電子產品備貨旺季助攻…9月出口熱 有望連23紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成
進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成

財政部9日將公布今年9月出口統計。美國對等關稅提前拉貨潮雖然退燒，但AI與高效能運算點燃的商機，以及國際品牌消費性電子產品進入備貨旺季，財政部預估9月出口成長30％到36％之間，出口值介於527到552億美元，有機會達成連23紅。

財政部上月公布最新進出口統計，8月出口表現「大驚奇」衝上584.9億美元，連續四個月改寫單月新高，年增34.1％，為連續22個月的正成長。

財政部官員表示，出口從5月以來呈現步步高升、月月創下記錄，美國對等關稅在8月初大致初步定案，提前拉貨潮出現退燒，即便如此，8月出口仍交出優異的成績單。官員分析兩大因素帶來出口挹注，包括高效能運算、還有人工智慧應用所引爆的商機熱度，遠優於預期，以及國際品牌消費性電子產品進入新品的備貨旺季。

8月進口表現同樣維持優異表現，為416.6億美元，創下歷年單月的第三高，年增率是29.7％，主要還是反映科技產業鏈的國際分工運作，再來是出口衍生的原物料需求，以及半導體設備等資本性的採購動能相當強勁。

主要貨品中，受惠於人工智慧（AI）等新興應用商機熱絡，以及消費性電子新品備貨需求，激勵科技產品出貨動能延續，8月出口較去年同月增加34.1％。資通與視聽產品出口233.6億美元，年增79.9％，其中電腦及其附屬單元與電腦的零附件皆年增一倍、手機及網通產品的零件增81.5％；電子零組件出口203.9億美元寫歷年單月新高、年增34.6％，其中積體電路年增37.4％。

主要市場方面，8月對美國出口年增65.2％，規模續攀新頂峰，對東協、日本各年增46.7％、34.3％，資通產品銷往三地區均增逾一倍；對中國大陸與香港出口增15.9％，僅對歐洲年減10.5％。

展望未來，財政部表示，隨AI技術應用加速推展，跨國企業與多國政府積極布建AI基礎設施，帶動相關硬體與零組件需求擴增，加以國內半導體業者持續強化研發及擴充產能，均可望支撐我國出口動力，但國際貿易對峙與政策變化、地緣政治風險等不確定因素，仍牽動全球供應鏈秩序，總體經貿前景仍須密切關注。

