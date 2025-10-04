快訊

輝達進駐T17、18面臨卡關？被問北市府如何因應 蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午前往花博參加114年台北市聯合婚禮時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午前往花博參加114年台北市聯合婚禮時受訪。記者楊正海／攝影

輝達看中的T17、T18基地，現在面臨卡關，傳出對於陷入政治口，非常失望。台北市副市長李四川表示，沒有所謂政治口水的問題，台北市長蔣萬安下午受訪也說，對於T17、18難解，他說「已經表達得非常清楚」。

蔣萬安下午前往花博，參加114年台北市聯合婚禮第225場，擔任證婚人。針對T17、T18問題難解，輝達總部在台北市面臨卡關，媒體也問輝達只要T17、18？如何解決？蔣萬安僅笑著表示，「已經表達得非常清楚」、謝謝。

輝達 總部 蔣萬安 李四川

