好時光靚市集今成果發表 店家陳情勞動部長「支持計畫別像放煙火」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出特色產品，勞動部長洪申翰（右）在現場逐一關心攤商的需求。記者陳雅玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出特色產品，勞動部長洪申翰今表示，許多店家盼能持續性支持，勞動部將持續協助。

「好時光靚市集」以推廣地方產業與青年返鄉為主軸，現場展售地方特色美食、文創手作及永續產品，吸引民眾體驗。洪申翰與立委劉建國、勞發署長黃齡玉、雲林縣府副處長許木山、古坑鄉公所主任秘書曾春渾等人都親臨現場，為攤商打氣。

洪申翰表示，勞動部透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，協助青年返鄉投入社區與產業發展，近三年已在全國協助超過8千人就業；其中雲林地區執行逾60項計畫，創造400個在地工作機會，成功帶動地方經濟活力。

洪申翰在現場逐一關心攤商的需求，很多店家反映希望勞動部的支持計畫能夠持續進行，不是只有煙火般稍縱即逝，他當場承諾，勞動部會來努力。

來自嘉義中埔的黃詠文自家經營茶園，有感年輕人不愛喝茶，只愛喝手搖飲，加上自己的孩子也常吵著要買飲料，她為此申請微型創業鳳凰計畫貸款，結合自家茶園特色，創立手搖飲品牌，盼讓年輕消費者也能喜歡品茶。

雲林縣華南社區發展協會參與勞動部「多元就業方案」已有7年，專案督導賴雅玫表示，該計畫不僅協助社區開發20多種特色產品外，也成為培養多元人才的平台。

黃齡玉指出，此次市集呈現雲嘉南地方產業的多元樣貌，包括口湖金湖休閒農業發展協會的「烏魚子一口吃」禮盒、嘉義茶山部落的山豬燒、台南七股溪南休閒農業區的虱目魚月亮蝦餅，以及蒔木工坊的木製音樂鈴與瑜樂手作的水拓畫杯墊等，都很受遊客喜愛。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出特色產品，來自嘉義中埔的黃詠文（右）申請微型創業鳳凰計畫貸款，結合自家茶園特色，創立手搖飲品牌。記者陳雅玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出特色產品，勞動部長洪申翰（右）在現場逐一關心攤商的需求。記者陳雅玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出特色產品。記者陳雅玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出特色產品，圖為雲林縣華南社區發展協會。記者陳雅玲／攝影
