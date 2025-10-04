快訊

輝達總部看中T17、T18卡關 李四川曝解決方法

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
知情人士透露，輝達表達對T17、18基地卡在政治口水戰非常失望；圖為輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。本報資料照片
輝達（NVIDIA）來台設立總部，但看中的T17、T18基地卡關，傳出輝達還對陷入了政治議題，卡在政治口水戰，對此非常失望。對此，台北市副市長李四川表示，沒有所謂政治口水的問題，下周北市府也將與輝達聯絡，會再與對方溝通。

李四川指出，新壽這個案子提了4項聲明，都是考古題，因為市府告訴新壽，要直接移轉修改契約有涉及圖利，如果對於市府初步提出來的意見不滿意，新壽的條件是甚麼，可以提出來，北市府就報議會做處理。

另據知情人士表示，新壽最希望改契約直接轉給輝達，但市府若違反契約、改契約，讓輝達付給新壽在MOU中的100多億，「市府公務員不被捉去關才怪」，不然就是讓議員在議會「提案」修改契約，同意MOU，「但誰敢呢？」

該知情人士表示，合約的明文規定，就是新壽把建物改好，取得使用執照，市府同意才可轉移，不然一塊公有地標來後，馬上就賣出去，不是誰都想來搶標。

他強調，新壽認為合意解約沒有算到50年的利潤，這不合理，那就把50年合約的利潤算出來，市府就會報請市議會，編列預算，這是市府公務員的做法。

知情人士說，新壽建好轉移，輝達不要，而且輝達並不反對合意解約，說實在，現在也只有這一條路「只要新壽不要獅子大開口，講白了就是這樣」，擺了3年在那，什麼都沒有做，不能把繳給市府的權利金歸還後，還另要100多億。

李四川表示，其實北士科T12，北市府已經向輝達建議，但當時被MOU綁住，若MOU沒有了，「不見得是壞事」。

新壽 輝達 MOU 李四川 北士科

