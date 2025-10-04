工研院院長劉文雄將退休 前副院長張培仁接任

快訊

中央社／ 新竹4日電

工研院院長劉文雄預計10月底退休，工研院今天表示，已收到經濟部來函，新任院長職務將由前副院長張培仁接任，預計10月27日交接布達。

張培仁曾任工研院副院長，為美國康乃爾大學理論及應用力學博士，專長與研究主題涵蓋微機電系統、電磁機械系統與超導體力學。歷任行政院科顧組副執行秘書，經濟部兼任科技顧問，身兼科技專案、業界科專審議委員會召集人，目前擔任台大創新設計學院D-School業務兼院長，產官學研歷練完整。

劉文雄日前發信給工研院員工，告知將於10月底董事會後正式卸任。卸任後，他將把時間留給自己與家人，並以多元方式持續參與社會公益、推動草根運動。

劉文雄2018年回台擔任工研院院長，7年來推動多項改革，包括啟動「2030技術策略與藍圖」，推動AI百工百業、無人載具、淨零永續與健康醫療等領域，協助產業提升能源效率與韌性。

在國際布局方面，先後設立東南亞及英國辦公室，與國際研發機構接軌，推動台灣在半導體產業的國際話語權。(編輯：黃瑞弘)

工研院 劉文雄 經濟部

