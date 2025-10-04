【重磅快評】台積電擔綱演「昭君出塞」？

美國財長貝森特上福斯新聞節目時說：全球高階晶片生產都集中台灣，一旦供應中斷，將衝擊全球經濟。他認為美國應參與全球半導體供應，至少三到五成的半導體生產應在美國。貝森特講得是有禮貌的官話，白話文簡單講是美國要不計手段打破台灣雄霸半導體供應鏈現狀。

商務部長盧特尼克也有美台晶片製造應「五五分」的說法。老美兩位部長近似的說詞傳回台灣不意外地引發震撼，業界大老闆反應激烈，直斥老美搶劫，台灣談判代表行政院副院長鄭麗君降溫，「談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，也未討論這項議題。」

台積電意外的演出投資美國的「昭君出塞」戲碼，劇情還真神似。西漢元帝時苦於北有匈奴外患，使出美女王昭君應付匈奴呼韓邪單于垂涎，同意昭君出塞與單于和親，昭君和番的幾十年換來漢朝與匈奴的和諧。

現代版的昭君出塞還真是硬卡司，老美川普是扮演匈奴呼韓協單于的絕佳人選，台積電這全球半導體霸主對川普的吸引力絕對不輸王昭君的美色，台美關係有必須要親暱的關鍵性，因此必須派出台積電這大咖和番，至於有多少效果？看老美急切的樣子，好像確實是台灣當局漂亮的一擊。

老美想贏得台積電青睞確實已有段日子，之前老美默默使力，直到最近台美貿易談判的場合不斷施壓才浮上台面，事實是老美不只想拉台積電一家，只要是台灣大廠，老美都想據為己有，即使不是全部，一半也好，最近想染指自行車全球最大品牌捷安特的例子更是想偷吃還不擦嘴，不是溫文有理的談投資美國，幾乎是粗暴的搶劫，短短時間就想搶下捷安特。

事情曝光是最近的事，美國海關扣下捷安特銷美的自行車，理由是捷安特台灣工廠雇用廉價移工，且勞動條件比老美認定的低，認為這是捷安特在美國能低價大賣的原因；這事其實大有蹊蹺，因為老美管勞動條件的機構從未到捷安特台灣廠勞檢，之後的移工勞動條件低劣指控，完全是撿到槍再隨意畫靶；事情真相是老美想要捷安特在美設廠使出的招式，捷安特的考慮是美國根本沒有自行車產業鏈，產業無法生存，對美說「不」激怒了老美。

台灣的產業體質夠硬，能抵擋一陣子老美的需索，只是付出的代價實在不低。