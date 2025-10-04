視察屏東恆春滯洪池 賴總統籲落實防災演練

賴清德總統3日下午前往屏東視察恆春東門溪滯洪池，肯定屏東縣政府推動治水計畫，讓滯洪池發揮顯著效果。他也期勉各縣市政府做好水利建設工程，針對防災、避災、減災進行相關演練，確實執行撤離與防災工作，保障民眾生命財產。

賴總統抵達後，先後聽取屏東縣政府水利處處長江國豐、經濟部次長賴建信針對恆春東門溪滯洪池及屏東治水情形進行說明。

賴總統致詞時表示，台灣每年幾乎都會面臨颱風侵襲，颱風儘管帶來農業、民生及工業所需的豐沛雨量，但也時常造成災情。如何保護人民生命財產安全，是政府不可迴避的責任。

他提到，回顧20多年來，歷任政府持續投入治水建設，從陳水扁前總統的八年800億、馬英九前總統的六年600億，到蔡英文前總統推動前瞻基礎建設，中央與地方共同努力合作，已在各縣市逐步展現良好成效。

賴總統指出，去年凱米颱風過後，屏東縣政府積極規劃，提出約30億元的治水計畫，基於照顧民眾生命財產安全，中央責無旁貸、全力支持。

目前相關工程皆已發包、執行率達百分之百，賴總統對於縣府團隊的努力也給予肯定。他提醒，有些工程因規劃設計耗時，導致建設延宕，未來中央與地方應加強合作，提高規劃、設計、發包到完工的效率，以因應氣候變遷下日益頻繁的天災挑戰。

針對東門溪滯洪池的成效，賴總統認為，7月間丹娜絲颱風來襲，可看到滯洪池確實發揮顯著效果，值得讚許。

另針對各縣市政府所提出的水利建設計畫，他指示經濟部及水利署進行了解，對於已完成規劃設計且符合需求的計畫，也請研議優先撥款支持幫助，希望各縣市政府獲得相關經費補助後，能夠確保相關工程品質，發揮效益，保護民眾生命財產安全。

賴總統期勉各縣市政府，除做好水利建設工程，也應重視防災、避災、減災的演練。例如每年雨季來臨前必須全面清理側溝、檢查雨水下水道及河川疏濬以避免堵塞，必要時也可運用無人機巡視。氣候變遷帶來的災變，除了要謙卑面對天地萬物，更要確實執行撤離與防災工作，保障人民安全。

賴總統提醒，撤離行動所需要造冊、挨家挨戶通知，並由民政系統、村里長、鄉鎮長與派出所警員共同協助，務必做到完整與徹底，避免任何疏漏。從避災、防災到減災，每一個環節都要確實執行，以避免釀成不幸。

賴總統重申對於屏東縣政府推動治水計畫的肯定，並指出三大目標：第一、追求最小淹水面積；第二、爭取快速排水，透過側溝、雨水下水道及河川疏濬提升效能；第三、逐年打造更安全的環境。中央政府會全力支持屏東縣的治水努力，攜手地方逐步改善淹水問題。