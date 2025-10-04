關稅衝擊「減班休息人數」再創今年新高！ 勞動部長最新說法曝

行政院副院長鄭麗君本月2日證實台美關稅談判新進度會以台灣模式幫助美國打造產業園區，目前影響未知。但受美國對等關稅效應影響，全台減班休息人數持續增加，根據勞動部最新統計，今年9月底減班休息人數8505人，較上期增加1171人，勞動部長洪申翰今表示，減班休息人數確實還在增加，但有趨緩，後續面對國際經貿情勢的不確定性，會全力以赴用各種方式，穩住勞工及產業。

受對等關稅效應影響，全台減班休息人數從今年7月中旬3196人持續增加，一直攀升到9月底減班休息人數達到8505人，行政院長卓榮泰日前請勞動部說明部分產業出現減班休息情況，當時勞動部指出，減班休息通報的行業，主要集中在金屬製品製造、機械設備製造，以及運輸工具製造業等。

洪申翰今出席在雲林舉辦的「好時光靚市集」證實，減班休息數字確實還在增加，但增幅有趨緩，勞動部會給減班休息的勞工最大力的支持，現在也推出強化版的僱用安定措施，提供減班休息的勞工薪資差額7成補貼，盡量撐住這些勞工留在原本的工作崗位上，不落入失業、轉業情況。

洪申翰說，很多傳統產業的勞工是中高齡勞工，如果要面臨轉業，或要再找工作，其實挑戰都很大，希望用這個方式，來給予減班休息的勞工更多的支持，後續面對國際經貿情勢的不確定，「我們還是會全力以赴，並且用各種方式，希望能夠穩住我們的勞工，也穩住我們的產業」。