關稅衝擊增無薪假 勞長洪申翰：可補貼薪資差額七成

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關美國關稅對於勞工的衝擊，勞動部長洪申翰4日出席活動時受訪表示，近期看到減班休息（無薪假）的數字還有一些增加，但增幅看起來有趨緩一點；勞動部推出強化版雇用安定措施，補貼薪資差額七成，減班休息者可以來申請。

對於關稅衝擊，洪申翰表示，勞動部持續密切監測，包含對於減班休息或其他就業衝擊的狀況，近期看到減班休息的數字還有一些增加，但增幅看起來有趨緩一點。

洪申翰說，勞動部會給減班休息勞工最大力的支持，包括現在推出的強化版雇用安定措施，會給大家薪資的差額補貼，也就是薪資差額的七成，可以來跟勞動部來申請支持。

洪申翰直言，希望盡量撐住這些減班休息勞工，能夠留在原本的工作崗位上面，不要落入到失業或解雇的狀況，因為有很多傳統產業的勞工，大多是中高齡勞工，如果要轉業或要再找工作，挑戰都很大。

洪申翰表示，希望用補貼方式，對於減班休息勞工給予更多的支持。後續面對國際經貿情勢的不確定，勞動部還是會全力的戒備，用各種方式挺住勞工，也挺住產業。

勞動部 薪資 關稅

相關新聞

普發萬元 最慢11月中執行…六類民眾可領取

普發現金時程受到關注，立委昨（3）日質詢行政院長卓榮泰，是否至少11月中前可發放？卓榮泰正面回應「是」。換言之，最慢11...

巨大人權風暴…美利達推「零付費政策」 承諾響應國際勞動標準

自行車大廠巨大機械遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，暫停巨大台灣製造據點輸美自行車、自行車零件及配件。自行大廠...

APEC月底登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

2026年APEC峰會將於10月31日至11月1日在南韓慶州登場。有關領袖代表人選是否已定，行政院長卓榮泰透露「應該是決...

【重磅快評】台積電擔綱演「昭君出塞」？

美國財長貝森特上福斯新聞節目時說：全球高階晶片生產都集中台灣，一旦供應中斷，將衝擊全球經濟。他認為美國應參與全球半導體供...

關稅衝擊「減班休息人數」再創今年新高！ 勞動部長最新說法曝

行政院副院長鄭麗君本月2日證實台美關稅談判新進度會以台灣模式幫助美國打造產業園區，目前影響未知。但受美國對等關稅效應影響...

全真瑜珈突宣布破產 成為健身會員前要注意哪些眉角？

新加坡知名連鎖健身品牌、在台經營20年的「全真瑜珈」（TRUE YOGA FITNESS）突然宣布破產，不少已經繳交會費的消費者恐求償無門，也爆出會員制健身品牌的風險，更可能讓交長期會費的模式式微，隨著台灣健身風氣愈來愈盛行，民眾在選擇成為健身會員之前，要注意哪些「眉角」？

