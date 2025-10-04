關稅衝擊增無薪假 勞長洪申翰：可補貼薪資差額七成

有關美國關稅對於勞工的衝擊，勞動部長洪申翰4日出席活動時受訪表示，近期看到減班休息（無薪假）的數字還有一些增加，但增幅看起來有趨緩一點；勞動部推出強化版雇用安定措施，補貼薪資差額七成，減班休息者可以來申請。

對於關稅衝擊，洪申翰表示，勞動部持續密切監測，包含對於減班休息或其他就業衝擊的狀況，近期看到減班休息的數字還有一些增加，但增幅看起來有趨緩一點。

洪申翰說，勞動部會給減班休息勞工最大力的支持，包括現在推出的強化版雇用安定措施，會給大家薪資的差額補貼，也就是薪資差額的七成，可以來跟勞動部來申請支持。

洪申翰直言，希望盡量撐住這些減班休息勞工，能夠留在原本的工作崗位上面，不要落入到失業或解雇的狀況，因為有很多傳統產業的勞工，大多是中高齡勞工，如果要轉業或要再找工作，挑戰都很大。

洪申翰表示，希望用補貼方式，對於減班休息勞工給予更多的支持。後續面對國際經貿情勢的不確定，勞動部還是會全力的戒備，用各種方式挺住勞工，也挺住產業。