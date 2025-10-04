勞動部提供保費補助 支持花蓮災後復原

樺加沙颱風造成南花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，為加速災後復原與安置受災民眾，已啟動天然災害臨時工作措施，另請勞工保險局依災害防救法相關規定，辦理保險費補助及受理勞工申請傷病給付。

勞動部說明，針對行政院公告災區受災的勞保、災保及就保等被保險人，依災害防救法規定，給予6個月的保險費補助（2025年9月至2026年2月），並將依花蓮縣政府所送受災者名冊主動比對，民眾不需提出申請。

勞動部提到，勞保、災保被保險人如於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，最長可領6個月，普通傷病給付門診治療即可請領，不受住院限制。

勞動部表示，勞工如符合資格，可檢具傷病給付申請書及給付收據，連同傷病診斷書，向勞工保險局提出申請，該局將秉持從寬、從簡、從速原則辦理，協助受災民眾回歸安穩生活。

勞動部提醒，相關災區範圍及具體協助訊息，將於勞工保險局網站公布，勞工可留意上網查詢。