普發萬元 最慢11月中執行…六類民眾可領取

普發現金時程受到關注，立委昨（3）日質詢行政院長卓榮泰，是否至少11月中前可發放？卓榮泰正面回應「是」。換言之，最慢11月中以前，就可以開始發放1萬元。

根據初步規劃，全台約2,357萬人可領1萬元，六類可領取民眾包括：在國內現有戶籍的國民、領取期間出生的新生兒、有永久居留許可的外國人、有居留許可的無戶籍國民、有居留許可的外籍或陸港澳配偶、具中華民國國籍的政府駐外人員及眷屬。

普發萬元現金重點

卓榮泰昨日赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。卓榮泰表示，韌性特別預算中，編列辦理強化民眾消費韌性普發現金2,360億元，及挹注勞保基金與健保基金共300億元，以減輕其財務壓力，維持勞健保制度穩定運作。針對產業支持相關措施，行政院已預留後續編列特別預算額度200億元。

卓榮泰說明，有關普發現金，先期作業、各項系統修改都已同步進行，必須等向立院報告特別預算案後，再由立院審議、三讀通過特別預算，行政院才能依現在擬定的各種先期作業、各項系統修改方法，在一個月內發放，並在七個月內完成發放。

卓榮泰表示，普發現金是延用2023年發放程序，他已要求財政部儘快發放，讓2,357萬國人同胞及取得永久居留資格外籍人士，依照慣例都能夠領取。

有關普發現金時程，卓榮泰說明，最重要原則是：立法院程序快、行政院發放就會快，因為要發放2,350萬人以上，發放作業相當龐大，整體準備作業要詳實完整。今年較不同的是要防範很多詐騙，前段時間已發生很多跟普發現金相關詐騙，一旦通過後可能會有更多，所以要防止詐騙、做好資安。

卓榮泰提到，假設10月17日三讀預算，到月底只有13天，中間還有連假，希望能夠更充分的準備。立委追問，11月中前是否一定會發放？卓榮泰回應「是」，他解釋，就看立院何時審議完預算，等三讀通過後，總統公告，生效後一個月內就可以發放。基本上能快就快，只是安全設施會設想比較周延。