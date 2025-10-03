四大國營公司調薪3.5% 拍板

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

經濟部昨（3）日同意，台電、台水、中油、台糖公司2025年調薪3.5%。經濟部說明，四家公司2024年度配合政府政策照顧民生、產業，協助穩定物價，減緩通膨。

其中台電、台水及中油公司又在0403花蓮強震及凱米、山陀兒、康芮颱風等天災期間大規模動員搶修，於極短的時間內戮力搶修，加速復電復水及確保油料、天然氣供應無虞，以降低民眾面臨災害所帶來生活不便；台糖公司則是近十年均有盈餘繳庫，且積極配合政府政策。

經濟部考量四家公司2025年度調薪所需用人費用可於用人費支付限額內辦理，均不影響年度經營目標達成，亦不減少法定預算盈餘，且評估2025年度用人費率均不超過前三年平均用人費率，同意四家公司2025年調薪3.5%。

