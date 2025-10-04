經長龔明鑫：園區經驗樂於分享友邦 回應出走擔憂「未聽過被掏空 反倒更強大」

台美談判進入深水區，台灣提出在美成立產業聚落，經濟部長龔明鑫昨（3）日表示，台灣很樂意將成功經驗分享給友邦，對於外界擔憂產業出走，他以矽谷比喻，大家都想複製矽谷成功經驗，但從未聽過矽谷被掏空，反倒更強大，分享科學園區經驗，跟他們有更好連結，是正向發展。

台美結束第五輪實體磋商，行政院副院長鄭麗君表示，已向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，將以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美「G-to-G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。

龔明鑫昨日表示，科學園區發展模式是台灣產業群聚典範，全世界都有興趣，台灣當然也樂於把經驗分享給有興趣的友邦。

不過，龔明鑫提到，每個友邦發展模式不完全一樣，可能有些國家願意提供行政措施，甚至於土地、水電設施等情況，其他國家也許條件並不相同，「所以要看不同國家，我們怎麼樣來合作。」

龔明鑫透露，有些國家可能願意提供行政措施、土地，甚至水電基礎設施等支援；但其他國家也許條件不同。因此，台灣會以這種「類」模式彈性作法，配合不同國家，達成共同布局和合作目標。

外界擔憂，在海外打造園區會面臨投資規模、供應鏈效率，以及勞動文化差異等挑戰。對此，龔明鑫說，以台灣為例，大部分勞動條件都有《勞基法》保障。雖每個國家勞動條件會有差異，但基本上都是「遵循全世界勞工國際規範」進行管理，在這個大原則下，台灣會與各個友邦洽談，共同商議如何具體落實符合雙方規範的勞動條件。

針對台美對等關稅談判，卓榮泰昨日赴立法院備詢在答詢時表示，談判已到最後關鍵時刻，所有細節、磋商都已完成，在等待雙方對彼此一些條件的最後承諾。